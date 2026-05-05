Očekuje se rast turističkog prometa iz Saudijske Arabije, Omana i Bahreina zbog ukidanja viza

Privremeno ukidanje viza za državljane Saudijske Arabije, Omana i Bahreina predstavlja jednu od značajnijih mjera za unapređenje turističkog prometa u Kantonu Sarajevo, odnosno Bosni i Hercegovini, izjavili su za Fenu iz Turističke zajednice KS.

- Riječ je o tržištima koja već imaju snažnu emotivnu i turističku povezanost s našom destinacijom, a dodatno olakšavanje ulaska šalje jasnu poruku otvorenosti i dobrodošlice. Očekujemo snažan efekat već u ovoj sezoni - veći broj dolazaka, duži boravak gostiju i značajno veću turističku potrošnju - navode iz TZKS.

Dodaju da je to konkretan korak ka jačanju pozicije Bosne i Hercegovine kao jedne od najpoželjnijih destinacija za goste iz te regije.

Iz TZKS ističu da na osnovu dosadašnjih trendova i novih olakšica očekuju značajan rast turističkog prometa iz te regije u odnosu na prošlu godinu.

Posebno se očekuje snažan povratak tržišta Saudijske Arabije, uz nastavak kontinuiranog rasta iz Omana i Bahreina.

- Uz unaprijeđenu aviopovezanost i intenzivne promotivne aktivnosti, realno je govoriti o dvocifrenom rastu dolazaka i noćenja, čime bi ova tržišta dodatno učvrstila svoju poziciju među najvažnijim za naš turizam - naglasili su iz TZKS.

Tokom 2025. Kanton Sarajevo je prema statističkim podacima Turističke zajednice Kantona Sarajevo posjetio značajan broj turista iz zemalja Perzijskog zaljeva, od kojih prednjači Saudijska Arabija sa 52.930 dolazaka i 178.431 noćenjem, Oman sa 2.928 dolazaka i 9.877 noćenja, te Bahrein sa 1.240 dolazaka i 5.272 noćenja.

- Ovi rezultati jasno pokazuju da je riječ o tržištima s velikim potencijalom rasta, posebno u kontekstu mjera poput vizne liberalizacije i kontinuiranog ulaganja u promociju i dostupnost destinacije - poručili su iz TZKS.