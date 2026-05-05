Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" SAZNAJE

Petorka će danas održati sastanak u Mostaru: Da li će Zdenko Lučić biti kandidat za Predsjedništvo BiH?

Sastanak će biti održan danas u Mostaru u 12 sati

Zdenko Lučić. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 4 dana

Predstavnici HDZ 1990, HRS-a, HSS-a, HNP-a i HDS-a, koji su nazvani "Petorka", danas će u Mostaru donijeti odluku o zajedničkom kandidatu za člana Predsjedništva BiH iz hrvatskog naroda.

Kako saznaje "Avaz", sastanak će biti održan danas u Mostaru u 12 sati.

Podsjećamo, general Zdenko Lučić ima najizglednije šanse za ovu poziciju, a već je prošle sedmice na društvenim mrežama iskazao želju da preuzme ovu odgovornu funkciju.

To se tada protumačilo kao zvanična kandidatura, no stranke nisu iznijele zvaničan stav. On je tada iznio svoj plan i program šta će biti njegov fokus ukoliko preuzme ovu odgovornu funkciju.

Podsjećamo, Darijana Filipović će biti kandidatkinja HDZ-a BiH za ovu poziciju, a Slaven Kovačević Demokratske fronte.

# HRVATSKA PETORKA
# ZDENKO LUČIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.