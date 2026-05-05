Petorka će danas održati sastanak u Mostaru: Da li će Zdenko Lučić biti kandidat za Predsjedništvo BiH?

Predstavnici HDZ 1990, HRS-a, HSS-a, HNP-a i HDS-a, koji su nazvani "Petorka", danas će u Mostaru donijeti odluku o zajedničkom kandidatu za člana Predsjedništva BiH iz hrvatskog naroda.

Kako saznaje "Avaz", sastanak će biti održan danas u Mostaru u 12 sati.

Podsjećamo, general Zdenko Lučić ima najizglednije šanse za ovu poziciju, a već je prošle sedmice na društvenim mrežama iskazao želju da preuzme ovu odgovornu funkciju.

To se tada protumačilo kao zvanična kandidatura, no stranke nisu iznijele zvaničan stav. On je tada iznio svoj plan i program šta će biti njegov fokus ukoliko preuzme ovu odgovornu funkciju.

Podsjećamo, Darijana Filipović će biti kandidatkinja HDZ-a BiH za ovu poziciju, a Slaven Kovačević Demokratske fronte.