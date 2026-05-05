Staša Košarac neće prisustvovati sjednici Vijeća ministara: Zatražio hitnu medicinsku pomoć

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH na dodatnim pretragama zbog lošeg zdravstvenog stanja

Staša Košarac. Fena

B. A.

prije 4 dana

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac (SNSD) neće prisustvovati današnjoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zbog lošeg zdravstvenog stanja.

Košarac je jutros zatražio hitnu medicinsku pomoć te je upućen na dodatne pretrage, a trenutno se procjenjuje njegovo zdravstveno stanje, piše Srna.

Za danas je bila zakazana sjednica Vijeća ministara BiH sa početkom u 11:00 sati, na čijem dnevnom redu su, između ostalog, izvještaji o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, te izvještaji o teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu.

Također, trebalo je biti razmatrano i nekoliko prijedloga odluka o raspodjeli sredstava iz tekuće budžetske rezerve za gradove Zvornik i Goražde.

