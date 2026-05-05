Sljedeće sedmice novi sastanak opozicije u RS: Stanivukovićev pokret domaćin pregovora o zajedničkim kandidatima

Podsjetio je da su SDS, PSS i Narodni front na sjednicama svojih predsjedništava usvojile temeljni koalicioni sporazum

prije 4 dana

Lider pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković naveo je da će ovaj pokret biti domaćin sastanka opozicije u RS-u koji će biti održan naredne sedmice.

On je naveo da su zajednički rad, jasna platforma i jedinstvo opozicije preduslov konačnih promjena u RS.

Podsjetio je da su SDS, PSS i Narodni front na sjednicama svojih predsjedništava usvojile temeljni koalicioni sporazum sa jasno definisanim pravcima djelovanja i precizno postavljenim rokovima.

- Ovim je potvrđeno većinsko saglasje opozicije, uz uvažavanje činjenice da Pokret 'Sigurna Srpska' u svom sastavu okuplja PDP, Pokret 'Svojim putem', Srpsku naprednu stranku RS-FBiH, Srpsku radikalnu stranku, Građanski pokret 'Bileća ispred svega', kao i još pet političkih subjekata koji dijele istu ideju zajedničkog djelovanja - naveo je.

Stanivuković je istakao da svako iskakanje iz dogovorenog okvira predstavlja odstupanje od principa jedinstva i nepotrebno soliranje, koje ne doprinosi opštem interesu.

- Ostavljamo prostor da i svi drugi prepoznaju značaj ovog procesa i pridruže se, poštujući sporazum koji proizilazi iz dvije najveće opozicione stranke, koje upravo zbog toga nose i najveći legitimitet kod građana - naveo je.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# OPOZICIJA RS
# POKRET SIGURNA SRPSKA
