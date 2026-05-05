Brojne delegacije i građani odali počast ubijenoj djeci: "Zločini počinjeni nad djecom Sarajeva najveća su rana ovog grada"

Vlada Kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj - Dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva - Danom žalosti u Kantonu Sarajevo, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1.601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Brojne delegacije, organizacije i građani položili su danas cvijeće na Spomen-obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine.

Gradonačelnik Sarajeva, Samir Avdić, obratio se medijima i kazao da svako ko ugasi nevini život, za to mora odgovarati. - Danas je Dan žalosti u KS, 1.601 dijete je trebalo biti danas među nama, a nisu među živima. Svake godine dolazimo i za 5. maj i svako drugo obilježavanje da obavimo pomen na našu nevino stradalu djecu. Važno je naglasiti da ćemo, govorim u ime Grada Sarajeva, učiniti apsolutno sve da nađemo odgovorne i krivce za našu nevino stradalu djecu. Smatram da puno moramo raditi na kulturi sjećanja da nikada ne zaboravimo na one koji su dali ono najvrednije, a to je život. Ko ugasi mladi nevini život, za to mora odgovarati - poručio je Avdić.

Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Irfan Čengić kazao je da je najvažnije razumjeti da su zločinci bili spremni ubijati djecu i o tome se mora pričati i širiti istina. - Vidjeli smo kroz mnogobrojne presude koliko su stravični zločini bili. Ubijena djeca Sarajeva najbolje svjedoče o tome koliko su bili nemilosrdni u svojim zločinima. Kao neko ko je rođen u ratu, moja generacija i starije od mene, nosimo obavezu da nove generacije učimo o onome što je bilo i da ih učimo da oni ne budu takvi, da ne sijemo mržnju i razvijamo Bosnu i Hercegovinu, ali da nikad ne zaboravimo svaku nevino ubijenu osobu, a pogotovo svako ubijeno dijete - poručio je Čengić.