Brojne delegacije i građani odali počast ubijenoj djeci: "Zločini počinjeni nad djecom Sarajeva najveća su rana ovog grada"

Vlada Kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj - Dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva - Danom žalosti u Kantonu Sarajevo, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1.601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine.
Brojne delegacije, organizacije i građani položili su danas cvijeće na Spomen-obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine.
Gradonačelnik Sarajeva, Samir Avdić, obratio se medijima i kazao da svako ko ugasi nevini život, za to mora odgovarati.
- Danas je Dan žalosti u KS, 1.601 dijete je trebalo biti danas među nama, a nisu među živima. Svake godine dolazimo i za 5. maj i svako drugo obilježavanje da obavimo pomen na našu nevino stradalu djecu. Važno je naglasiti da ćemo, govorim u ime Grada Sarajeva, učiniti apsolutno sve da nađemo odgovorne i krivce za našu nevino stradalu djecu. Smatram da puno moramo raditi na kulturi sjećanja da nikada ne zaboravimo na one koji su dali ono najvrednije, a to je život. Ko ugasi mladi nevini život, za to mora odgovarati - poručio je Avdić.
Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Irfan Čengić kazao je da je najvažnije razumjeti da su zločinci bili spremni ubijati djecu i o tome se mora pričati i širiti istina.
- Vidjeli smo kroz mnogobrojne presude koliko su stravični zločini bili. Ubijena djeca Sarajeva najbolje svjedoče o tome koliko su bili nemilosrdni u svojim zločinima. Kao neko ko je rođen u ratu, moja generacija i starije od mene, nosimo obavezu da nove generacije učimo o onome što je bilo i da ih učimo da oni ne budu takvi, da ne sijemo mržnju i razvijamo Bosnu i Hercegovinu, ali da nikad ne zaboravimo svaku nevino ubijenu osobu, a pogotovo svako ubijeno dijete - poručio je Čengić.
Predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992. - 1995. Fikret Grabovica izjavio je da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, opominje i obavezuje.
- Potvrđuje da su ovdje tokom opsade djeca ubijana, planski, sistematski, kontinuirano u toku cijele opsade. Podsjeća na to da to sjećanje treba njegovati, prenositi na mlade, ne da bi mrzili, svetili se ili ratovali, već da to bude njihov motiv za bolje sutra, da budu dobri ljudi, da njihovo najjače oružje bude istina i znanje i da na jedan odgovarajući način kreiraju svoju budućnost. Obavezuje sve one koji su u prilici, mogućnosti i obavezi da čine sve da budućim generacijama obezbijede lijep život, slobodu i mir jer to je okvir u kojim mlade generacije mogu da žive svoj život, onako kako očekuju i žele - kazao je Grabovica.