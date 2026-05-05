Poznat termin dženaze Eldinu Selimoviću, kojeg je ubio brat

Dženaza ubijenom Eldinu Selimoviću zvanom Flaki bit će obavljena sutra u 16:40 sati ispred Islamskog centra Tušanj, a onda će biti ukopan na mezarju Tušanj.

Podsjećamo, Eldina Selimovića je ubio njegov brat Elvis u subotu navečer.

Svemu je prethodila svađa njih dvojice, a onda je Elvis Selimović došao s automatskom puškom i ispalio najmanje sedam hitaca prema svom bratu.

Uprkos brzoj reakciji ekipe Hitne pomoći na licu mjesta, nije bilo spasa za Eldina Selimovića.

Iza Eldina su ostali majka, amidže, tetke te mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.