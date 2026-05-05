Prusac nije jedini osuđenik sa službenim oružjem: Sistem nasilnicima dijeli zaštitarsko oružje

U kojoj mjeri su i koji zaposlenici pravosudnog sistema zakazali i time bili saučesnici u mučenju i ubistvu Elme Prusac-Godinjak? To i niz drugih pitanja je otvoreno tokom jučerašnjeg ročišta, na kojem je Kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor Tariku Pruscu, zaposleniku zaštitarske agencije SEC ONE.

On je osumnjičen da je pred djetetom mučio i službenim pištoljem ubio bivšu suprugu Elmu Prusac-Godinjak, u vrijeme dok je bio pod mjerama zabrane prilaska, koje mu je izrekao sud nakon niza prijetnji i uhođenja.

Pitanje jedan

Kako su nadležne institucije uopšte izdale dozvolu za obavljanje zaštitarskih poslova i nošenje službenog oružja čovjeku osuđenom za nasilje u porodici, i koji službenik je potpisao dozvolu?

Prusac je 2016. godine pravosnažno osuđen, jer je pretukao majku, a dan kasnije i svog brata, navela je tužiteljica Iva Kurilić na ročištu.

Pitanje dva

Zašto policija nije obavijestila Pruščevog poslodavca, zaštitarsku agenciju SEC ONE da je supruga višestruko prijavljivala njihovog naoružanog zaposlenika za uhođenje i prijetnje i koji policijski službenici nisu uradili svoj posao?

Iz ove agencije su za „Dnevni avaz“ izjavili da nikakvu službenu obavijest nisu dobili od institucija.

Pitanje tri

Zašto sud nije obavijestio zaštitarsku agenciju i zatražio da mu oduzme službeno oružje, nakon što je Pruscu izrekao mjere zabrane prilaska, i koji sudija je to propustio uraditi?

Iz agencije su za „Avaz“ potvrdili da nikakvu službenu obavijest nisu dobili od suda.

Pitanje četiri

Kako je Prusac mogao posjedovati službeno oružje i izvan radnog vremana? On je službeno oružje ukrao od svog poslodavca dan ranije, odnosno nije ga vratio agenciji nakon radnog vremena, što je bio obavezan prema pravilima službe.

Agencija SEC ONE je obavijestila policiju odmah po saznanju da je Prusac otuđio službeni pištolj, naveli su iz ove agencije za „Dnevni avaz“, ne precizirajući kada su tačno obavijestili policiju o nestanku oružja.

Pitanje pet

Zašto sistem nije reagovao na četiri ogromne crvene zastave, koje su upozoravale da je život Elme Prusac-Godinjak ugrožen, jer joj prijeti osuđenik za porodično nasilje s policijskom dozvolom za nošenje oružja?

Izbrisane presude – Prusac nije jedini

Ovo se uglavnom dešava zbog nedostatka komunikacije između policije i suda, objašnjava nezvanično dugogodišnji zaposlenik jedne zaštitarske agencije iz Sarajeva. Kaže da agencija po zakonu ne može provjeriti da li je neka osuda brisana iz registra osuđenih, što je zakonska rupa koju osuđenici koriste da dobiju potvrdu suda o neosuđivanosti te zaštitarski posao. To bi, međutim, mogla provjeriti policija koja izdaje dozvole zaštitarima, a i sud bi ih trebao obavijestiti kada se dese incidenti, objašnjava.

Navodi da se šokirao kada je nedavno u zaštitarskoj odjeći i sa službenim oružjem sreo i Denijela Džidića, koji je 2012. godine službenim pištoljem teško ranio u stomak Nihada Subašića. O tome je lično obavijestio kolege iz te agencije, kada to već nisu uradili sud i policija.