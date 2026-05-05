Mehmedović o novim zapošljavanjima u Vijeću ministara: "Stotine stranačkih uhljeba dobit će pozicije"

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Šemsudin Mehmedović, komentarisao je današnju sjednicu Vijeća ministara BiH, na čijem dnevnom redu su i prijedlozi izmjena pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ministarstava.

Mehmedović je istakao da za ovu tačku nije dobijeno pozitivno mišljenje Ureda za zakonodavstvo.

- Cilj je zapošljavanje više stotina stranačkih kadrova iz raznih stranaka u 28 institucija. Poslovnikom je propisano da svaki prijedlog pravilnika mora imati pozitivno mišljenje Ureda za zakonodavstvo. To nije dostavljeno, ali to ne sprečava predsjedavajuću Krišto da predloži izmjene pravilnika - rekao je Mehmedović.

Posebno se osvrnuo i na djelovanje generalnog sekretara Vijeća ministara Roberta Vidovića.

- Vidović krši poslovnik i uporno gura usvajanje ovih pravilnika u paketu. Zašto? Radi se o političkoj trgovini. Ministri neće ulaziti u sadržaj pravilnika, dobit će svoj dio kolača, a bošnjački ministri će se zadovoljiti mrvicama kao i do sada. Ne sporim da neki pravilnici moraju doživjeti izmjene radi funkcionalnijeg rada određenih institucija, ali usvajati 28 pravilnika u paketu podrazumijeva da će više stotina stranačkih uhljeba naći na raznim pozicijama - rekao je.

Na kraju, naglasiio je kako od 28 institucija Bošnjaci rukovode sa samo 25 posto i to onih koje zapošljavaju neznatan broj ljudi.

- Kako sam informisan, Robert Vidović je predložio povećanje osoblja i u generalnom sekretarijatu. Etnički je očistio ured od Bošnjaka, po ugovoru o djelu zaposlio je samo HDZ Hrvate koji će biti smješteni na najveće pozicije državne službe. Ne treba naglašavati da je sve navedeno na štetu Bošnjaka. Radi se o udruženom administrativnom poduhvatu gdje su Bošnjaci grubo diskriminisani. Očigledno je da su Bošnjaci postali manjina u državnoj službi i da su im prepuštena niže rangirana mjesta - zaključio je Mehmedović.