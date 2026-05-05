SARAJEVO

Održan sastanak sa glavnim tužiocem MRMKS-a iza zatvorenih vrata

Posebna pažnja posvećena je i pitanju negiranja genocida i drugih ratnih zločina

Piše: Irmela Šabanović

prije 4 dana

U Sarajevu je danas održan sastanak između glavnog tužioca Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS) Sergea Brammertza i predstavnika udruženja žrtava genocida. Sastanak se održava bez prisustva medija.

Prema ranije upućenom saopštenju, učesnici sastanka su predstavnici Udruženja žrtava i svjedoka genocida te Udruženja "Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa".

Na dnevnom redu bila su ključna pitanja vezana za naslijeđe rada Haškog tribunala i procesuiranje ratnih zločina, uključujući arhiv i imovinu Tribunala, status pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca koji izdržavaju kazne, kao i dinamiku procesuiranja predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i regionu.

Posebna pažnja posvećena je i pitanju negiranja genocida i drugih ratnih zločina, te mehanizmima za njegovo sankcionisanje.

