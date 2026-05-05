Pokrenuta inicijativa za uvođenje SOS narukvica: Evo šta one omogućavaju žrtvama nasilja

Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Belma Kapo (SDP) uputila je inicijativu Vladi KS za uvođenje SOS narukvica, odnosno privjesaka za žrtve nasilja u porodici.

Podsjetila je na Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u FBiH te navela član 28. stav 4.

- Nadzor nad izvršavanjem zaštitne mjere zabrane približavanja žrtvi nasilja može se vršiti putem elektronskog nadzora kretanja.

U tom smislu, navodi, SOS uređaji znače da se jednim pritiskom dugmeta odmah šalje hitan alarm policiji, automatski se šalje GPS lokacija.

Osim toga, aktiviranjem SOS uređaja omogućava se brza intervencija patrola i, kako navodi, diskretna zaštita kada je to najpotrebnije.

- Svaka sekunda može biti odlučujuća. Pokušajmo i na ovaj način spriječiti strašne epiloge - poručila je Kapo.