Sada je i zvanično: Zdenko Lučić kandidat Petorke za Predsjedništvo BiH

Predstavnici HDZ 1990, HRS-a, HSS-a, HNP-a i HDS-a, koji su nazvani "Petorka", danas su u Mostaru odlučili da će Zdenko Lučić biti kandidat za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, potvrdio je predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović za portal "Avaza".

Podsjećamo, on je već prošle sedmice na društvenim mrežama iskazao želju da preuzme ovu odgovornu funkciju.

To se tada protumačilo kao zvanična kandidatura, no stranke nisu tada iznijele zvaničan stav. On je iznio svoj plan i program šta će biti njegov fokus ukoliko preuzme ovu funkciju.

Podsjećamo, Darijana Filipović će biti kandidatkinja HDZ-a BiH za ovu poziciju, a Slaven Kovačević Demokratske fronte.