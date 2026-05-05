Damir Nikšić: Sarajevo je najljepše u proljeće, možemo se nadati plodnoj sezoni leptospiroze i zmija

Naša stranka

D. H.

prije 4 dana

Sarajevo je u proljeće najljepše, ali slika grada često ne prati taj potencijal – poručio je zastupnik u Parlamentu FBiH Damir Nikšić u objavi na društvenim mrežama, u kojoj je kritikovao stanje javnih površina i političku atmosferu pred izbore.

– Proljeće u Sarajevu je nešto najljepše što se ovom gradu može desiti. Naročito kad se trava zazeleni do koljena, a kanton i preduzeća propali pa je niko ne kosi. Onda se slobodno možemo nadati plodnoj sezoni leptospiroze i zmija – napisao je Nikšić, aludirajući na zapuštenost parkova i zelenih površina.

Dodao je kako, dok se ne kosi trava, politička retorika postaje sve oštrija.

– Niko nije naoštrio kose da se kosi, ali se zato svakodnevno oštri i zaoštrava politička retorika pred izbore. Jezici postaju sve britkiji. Čim prođu izbori opet će početi da se ližu. Naročito pri podjeli izbornog plijena – naveo je.

Nikšić je istakao i problem nejasne odgovornosti za održavanje javnih površina, podsjećajući da su nadležnosti podijeljene između različitih preduzeća.

– Nego zna li se koja je stranka zadužena za parkove i zelene površine? Znamo samo da se ova koja je svojevremeno insistirala da vodi Skenderiju nije baš angažovala po pitanju rušenja atika – dodao je.

U nastavku objave osvrnuo se i na sigurnost djece u glavnom gradu, posebno na dan kada se obilježava stradanje djece u ratu.

– Danas je dan žalosti u KS zbog ubijene djece u ratu. No svakog dana roditelji strijepe kada pošalju djecu u školu. Strijepe od nesavjesnih vozača, od opasnog aerozagađenja, od raznih psihopata i sociopata, od sve užih i parkiranim autima zakrčenih trotoara, od dotrajalih fasada i krovova koji bi se mogli obrušiti na njih, od raznih opasnosti koje prijete divljini, a ne uređenom gradskom okruženju – upozorio je Nikšić.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje građani sve češće ukazuju na probleme komunalne neuređenosti i sigurnosti u Sarajevu.

Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.