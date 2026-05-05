Damir Nikšić: Sarajevo je najljepše u proljeće, možemo se nadati plodnoj sezoni leptospiroze i zmija

Sarajevo je u proljeće najljepše, ali slika grada često ne prati taj potencijal – poručio je zastupnik u Parlamentu FBiH Damir Nikšić u objavi na društvenim mrežama, u kojoj je kritikovao stanje javnih površina i političku atmosferu pred izbore.

– Proljeće u Sarajevu je nešto najljepše što se ovom gradu može desiti. Naročito kad se trava zazeleni do koljena, a kanton i preduzeća propali pa je niko ne kosi. Onda se slobodno možemo nadati plodnoj sezoni leptospiroze i zmija – napisao je Nikšić, aludirajući na zapuštenost parkova i zelenih površina.

Dodao je kako, dok se ne kosi trava, politička retorika postaje sve oštrija.

– Niko nije naoštrio kose da se kosi, ali se zato svakodnevno oštri i zaoštrava politička retorika pred izbore. Jezici postaju sve britkiji. Čim prođu izbori opet će početi da se ližu. Naročito pri podjeli izbornog plijena – naveo je.

Nikšić je istakao i problem nejasne odgovornosti za održavanje javnih površina, podsjećajući da su nadležnosti podijeljene između različitih preduzeća.