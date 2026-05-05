Munira Subašić nikada zadovoljnija razgovorom sa Bramercom: Tri stvari smo mu rekli

- Sa Bramercom sam bila stotine i stotine puta i nikada nisam bila zadovoljnij razgovorom kao sada. Neke su bili tajni koje ne mogu otkriti, a neke ću vam reći - kazala je Subašić.

U Sarajevu je danas održan sastanak između glavnog tužioca Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS) Serža Bramerca (Sergea Brammertza) i predstavnika udruženja žrtava genocida. Nakon sastanka medijima se obratila Munira Subašić, predsjednica Udruženja Pokret "Majke enklava Srebrenice i Žepe".





Ona je kazala da će Bramerc opet doći uskoro i da će imati privatni sastanak, te da su mu sada ukazali na tri stvari.

- Prva je arhiv i zgrada koja se nalazi u Hagu, šta ćemo s arhivom i šta ćemo sa zgradom u kojoj se donosila pravda. Ako znamo da Jevreji to imaju u Nirnbergu i ako znamo da mnoge majke koje su preživjele genocid moraju imati obilježje tamo, onda se ta zgrada mora zaštititi - kazala je Subašić.Druga stvar na koju su ukazali je puštanje na slobodu zločinca Ratka Mladića koji je osuđen za genocid i druge zločine i to na doživotnu kaznu.

- On mora ostati tamo gdje mu je mjesto. Kada umre, njegova djeca će imati njegov grob, a šta je s majkama koje su umrle, a nikada nisu dobile ni jednu kost svoje djece? Šta je s majkama koje još uvijek tragaju za njihovim posmrtnim ostacima - upitala je.

Treća stvar na koju su rekli Bramercu vezana je za Tužilaštvo BiH.

- Nismo zadovoljni njihovim radom. Nijedan tužilac do sada nije dočekao kraj svog mandata, a ovaj posljednji je, po mom mišljenju, jedan od najvećih manipulatora, pa i kada su u pitanju žrtve genocida. Govori jedno, radi drugo. Tužilaštvo se pretvorilo u neku vrstu politike, možda 20 posto ljudi radi svoj posao, a 80 posto ne radi. Oni slušaju šta će im neko drugi reći, jer su tako i postavljeni. Nisu tu zbog znanja, nego zbog neznanja, i ne žele da rade - istakla je.

Dodala je da ono što su danas razgovarali ne može u potpunosti iznijeti u javnost, jer to tek treba da se potvrdi.

- Mogu reći da je današnji sastanak bio veoma važan za žrtve i vjerujem da će dati rezultate. Kao što je nekada izgledalo nemoguće dobiti rezoluciju u Generalnoj skupštini ili postaviti cvijet Srebrenice uz obilježja poput onih za Jevreje i Berlinski zid, pa je to ipak ostvareno i postalo trajno podsjećanje svijetu tako će se i ove dvije stvari realizovati. Jedna je već pri kraju, a druga je tek započeta - zaključila je.