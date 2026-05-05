Ko je Zdenko Lučić, koji će biti kandidat Petorke za Predsjedništvo BiH

Na sastanku HDZ-a 1990, HRS-a, HSS-a, HNP-a i HDS-a, neformalno nezvani "Petorka", odlučeno je da će Zdenko Lučić biti njihov kandidat koji će izaći na megdan Darijani Filipović (HDZ BiH) i Slavenu Kovačeviću (DF) u borbi za Predsjedništvo BiH.

Lučić je karijeru gradio u ratu kao general, onda je radio poslove u ekonomskom sektoru, a krajem prošlog milenijuma se okušao kratko i u sferi politike.

Riječ je o kadru iz Ljubuškog, koji se još kao student prava uključio u političko organizovanje oko osnivanja HDZ-a Bosne i Hercegovine, a u isto vrijeme bio je angažovan i u pripremama odbrane u kontekstu rastućih tenzija i sukoba početkom 1990-ih.

Vojna struktura

Nakon završetka studija 1991. godine, u saradnji s HDZ-om i tadašnjim ministrom odbrane Šimetom Đodanom, odlazi u Zbor narodne garde (ZNG) kao instruktor specijalnih jedinica, gdje učestvuje u formiranju i obuci vojnih struktura u ranoj fazi hrvatskih oružanih snaga.

Tokom Domovinskog rata u Hrvatskoj obavljao je komandne funkcije u taktičkim i specijalnim jedinicama, a njegovo ime se povezuje s operacijama u kojima su učestvovale jedinice na jugu Hrvatske, uključujući i akcije oko vojnih objekata JNA u više gradova.

U ratnom periodu i u Bosni i Hercegovini veže se za aktivnosti oko Kupresa 1992. godine, kao i za organizacione procese u okviru Hrvatskog vijeća odbrane (HVO), posebno u segmentu vojnih policijskih struktura, specijalnih jedinica i sistema obuke vojnika.

Nakon 1996. godine prelazi u sigurnosni sektor Hrvatske, gdje radi u okviru sigurnosno-obavještajnih struktura, što predstavlja nastavak njegovog vojnog i bezbjednosnog angažmana nakon rata.

Političko organizovanje

Krajem 1990-ih ulazi u politički život kroz HDZ BiH, gdje 1997. postaje predsjednik Mladeži HDZ-a BiH, a zatim djeluje i u širim stranačkim strukturama, uključujući i političko organizovanje na relaciji BiH–Hrvatska.

Godine 1998. postaje zastupnik u Parlamentu Federacije BiH, a nakon unutrašnjih političkih promjena početkom 2000-ih priključuje se novoj političkoj opciji Hrvatskog istinskog preporoda, gdje obavlja funkciju glavnog sekretara i kasnije djeluje i na lokalnom nivou u Hrvatskoj.

Paralelno s politikom i sigurnosnim poslovima, Lučić se bavi akademskim i ekonomskim radom, predaje na Sveučilištu u Mostaru, radi u bankarskom i finansijskom sektoru, učestvuje u restrukturiranju banaka i kasnije djeluje kao konsultant u privatnom sektoru, uz objavljivanje stručnih radova i interes za ekonomsku tranziciju i poslovnu klimu.