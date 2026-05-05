Serž Bramerc: Vidimo da postoji potreba za nastavkom rada Mehanizma u Hagu

Nakon sastanka sa predstavnicima preživjelih i žrtava genocida u Srebrenici glavni tužilac MRMKS Serž Bramer (Serge Brammertz) podsjetio je da u BiH dolazi jednom ili dva puta godišnje kako bi se sastao sa žrtvama.
- Jučer sam se sastao sa glavnim tužiteljem i predstavnicima diplomatskog kora u BiH i danas sam se susreo sa predstavnicima žrtava i preživjelih - kazao je Bramerc.
Kazao je o čemu je razgovarao na današnjem sastanku, te istakao potrebu za nastavkom rada Mehanizma.
- Kao što znate mandat Mehanizma ističe u julu ove godine, ja ću biti početkom juna na razgovou u Njujorku gdje će se razgovarati o nastavku rada Mehanizma. Ne znam šta će biti, ali ono što vidimo da postoji potreba za nastavkom rada - istakao je Bramerc.
Kazao je da je sa glavnim državnim tužiocem u BiH imao poprilično dug sastanak na kojem su razgovarali o nacionalnoj strategiji o procesuiranju ratnih zločina, te o tome da postoji preko hiljadu predmeta protiv nepoznatih počinitelja.