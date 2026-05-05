Sunce obasjalo jezero Modrac: Prizori iz zraka ostavljaju bez daha

Snimci iz zraka na sunčan dan otkrivaju pun sjaj jezera Modrac, koje se prostire nadomak Lukavca i blista pod vedrim nebom.

Dron hvata odsjaj sunca na mirnoj površini vode, dok se zelene obale stapaju s plavetnilom i stvaraju gotovo razgledničke prizore.

Ovaj lokalitet odavno je omiljeno izletište, posebno u toplim danima kada priroda dolazi do punog izražaja.

Pogled iz ptičije perspektive jasno pokazuje zašto Modrac važi za jednu od najljepših prirodnih oaza u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

