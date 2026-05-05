Sada je jedino BiH u okruženju izvan SEPA-e: Vlast otima građanima i poklanja bankama

Kada neko iz dijaspore pošalje 100 eura svojoj porodici u Bosni i Hercegovini, banke mu uzmu između devet i 25 eura provizije. Drakonske provizije plaćamo i kada novac šaljemo u inozemstvo. To je tako jer domaća vlast ne usklađuje domaće finansijske zakone sa EU, kako je obećala. To sprečava BiH da napokon bude primljena u jedinstveno euro područje i razmjenjuje novac uz minimalnu proviziju od jednog do dva eura. Tako nam vlast svojim neradom otme iz džepova najmanje 100 miliona eura i pokloni ih stranim bankama, procjenjuje Centralna banka BiH.

Nebriga političara

Plaćamo ogromne iznose upravo zbog nebrige političara, koji indirektno dobijaju svoju plaću i putem doznaka iz inozemstva, kaže za „Dnevni avaz“ Sanel Halilbegović, profesor na Odsjeku za međunarodne finansije i bankarstvo Univerziteta Burch.

U međuvremenu, Srbija je 4. maja postala članica SEPA-e, pa će transakcije prema ukupno 41 državi u ovom euro-području biti znatno jeftinije, a građani i privreda Srbije bogatiji za 100 do 120 miliona KM godišnje. Sada smo jedini u okruženju izvan ovog sistema. Građani i privreda BiH, kao i brojna dijaspora, tako ostaju izloženi visokim finansijskim troškovima, dok entitetski parlamenti ne pokazuju pretjeranu zabrinutost i ne usvajaju zakone koji su preduslov da BiH postane članica SEPA područja.

- Kamo sreće da smo postali članica SEPA-e prije 15 ili 20 godina. Koliko se samo u tom periodu slilo novca u kase banaka na račun transakcijskih troškova. Ti troškovi bi, pogotovo danas u vrijeme elektronskog bankarstva, trebali biti gotovo ravni nuli - ističe Halilbegović.

Ništa od biznisa

Prema njegovim riječima, to što smo jedna od rijetkih evropskih zemalja izvan SEPA-e čini nas izuzetno neatraktivnim bilo kakvom ozbiljnijem stranom investitoru.

- Ne možemo privući investitore koji organski žele razvoj biznisa i dobrobit lokalnog stanovništva, već uglavnom one sklone malverzacijama ili crpljenju novca iz subvencija – navodi on.