PARADOKSI

Sada je jedino BiH u okruženju izvan SEPA-e: Vlast otima građanima i poklanja bankama

Drakonskim naknadama bankarski sektor zaradi 100 miliona KM godišnje

Građani, privreda i dijaspora izloženi visokim finansijskim troškovima.

Piše: Alen Bajramovic

prije 4 dana

Kada neko iz dijaspore pošalje 100 eura svojoj porodici u Bosni i Hercegovini, banke mu uzmu između devet i 25 eura provizije. Drakonske provizije plaćamo i kada novac šaljemo u inozemstvo. To je tako jer domaća vlast ne usklađuje domaće finansijske zakone sa EU, kako je obećala. To sprečava BiH da napokon bude primljena u jedinstveno euro područje i razmjenjuje novac uz minimalnu proviziju od jednog do dva eura. Tako nam vlast svojim neradom otme iz džepova najmanje 100 miliona eura i pokloni ih stranim bankama, procjenjuje Centralna banka BiH.

Nebriga političara

Plaćamo ogromne iznose upravo zbog nebrige političara, koji indirektno dobijaju svoju plaću i putem doznaka iz inozemstva, kaže za „Dnevni avaz“ Sanel Halilbegović, profesor na Odsjeku za međunarodne finansije i bankarstvo Univerziteta Burch.

U međuvremenu, Srbija je 4. maja postala članica SEPA-e, pa će transakcije prema ukupno 41 državi u ovom euro-području biti znatno jeftinije, a građani i privreda Srbije bogatiji za 100 do 120 miliona KM godišnje. Sada smo jedini u okruženju izvan ovog sistema. Građani i privreda BiH, kao i brojna dijaspora, tako ostaju izloženi visokim finansijskim troškovima, dok entitetski parlamenti ne pokazuju pretjeranu zabrinutost i ne usvajaju zakone koji su preduslov da BiH postane članica SEPA područja.

- Kamo sreće da smo postali članica SEPA-e prije 15 ili 20 godina. Koliko se samo u tom periodu slilo novca u kase banaka na račun transakcijskih troškova. Ti troškovi bi, pogotovo danas u vrijeme elektronskog bankarstva, trebali biti gotovo ravni nuli - ističe Halilbegović.

Ništa od biznisa

Prema njegovim riječima, to što smo jedna od rijetkih evropskih zemalja izvan SEPA-e čini nas izuzetno neatraktivnim bilo kakvom ozbiljnijem stranom investitoru.

- Ne možemo privući investitore koji organski žele razvoj biznisa i dobrobit lokalnog stanovništva, već uglavnom one sklone malverzacijama ili crpljenju novca iz subvencija – navodi on.

Halilbegović: Domaćim političarima bitni samo izbor i reizbor. Društvene mreže

Halilbegović ističe da političari i na ovom primjeru dokazuju da su svrha samima sebi i da su im bitna samo dva datuma – izbor i reizbor. Kaže da ne vidi nijedan konkretan i mjerljiv potez vlasti usmjeren ka dobrobiti građana, iako imaju zadatak da rade u korist naroda. Iz situacije u situaciju se dokazuje da je narod zadnja rupa na svirali – dodaje on.

Loša vlast

Predstavnički dom Parlamenta FBiH u martu je usvojio set zakona iz oblasti bankarstva, platnih usluga, elektronskog novca, mikrokreditnog sektora, zaštite korisnika finansijskih usluga, kao i zakona o računima za plaćanje, ali oni još nisu uvršteni na dnevni red Doma naroda BiH. Ovaj Dom je tek 4. maja usvojio Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma. To je slab pokušaj da barem izbjegnemo da BiH završi na sivoj listi Moneyvala, što bi dodatno poskupilo, ali i otežalo bankovne transakcije, te osiromašilo društvo. Nekoliko bitnih finansijskih zakona još čeka usvajanje i u Narodnoj skupštini RS.

