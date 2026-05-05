Prvo obraćanje Lučića nakon kandidature: Hrvati su suveren narod, s Petorkom ćemo se izboriti za opstojnost na ovim prostorima

Zdenko Lučić zahvalio se danas liderima stranaka petorke, koji su donijeli odluku o njegovoj kandidaturi za člana Predsjedništva BiH iz hrvatskog naroda.

- Mi Hrvati smo suveren narod. Mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest na ovim prostorima. S ovom petorkom i našom politikama, smjernicama i strategijom, mi ćemo to znati i u budućnosti. Koristimo sve legitimne i zakonite alate da dođemo do svojih prava. Hvala vam svima, a u narednom periodu imat ćemo više vremena da porazgovaramo i da prezentiram svoju viziju i strategiju kao budući član Predsjedništva BIH – kazao je Lučić u obraćanju novinarima u Mostaru.