Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović: Sigurni smo da radimo ispravan posao za hrvatski narod u BiH

Nakon sjednice u Mostaru, na kojoj su potvrdili zajedničku kandidaturu Zdenka Lučića za člana Predsjedništva BiH, novinarima su se obratili predsjednici stranaka Petorke (HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS). Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović izrazio je zadovoljstvo ishodom sastanka, najavljujući punu podršku Lučiću, kao nestranačkom kandidatu.

- Sigurni smo da radimo ispravan posao za hrvatski narod u BiH, svjesni svih političkih propusta onih koji su do sad predstavljali Hrvate u BiH i apsolutno uvjereni da je našim izborom, politikama koje vodimo i programom koji smo pripremili, ova grupacija stranaka pokazala, postižući koalicijski dogovor, unutarnji altruizam i poštivanje jednih prema drugima. Naročito ćemo to pokazati potporom našem zajedničkom kandidatu – kazao je Cvitanović, dodajući kako je siguran da je to put koji Hrvati u BiH traže i trebaju.