Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MOSTAR

Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović: Sigurni smo da radimo ispravan posao za hrvatski narod u BiH

Nakon sjednice, novinarima su se obratili predsjednici stranaka Petorke

Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović: Sigurni smo da radimo ispravan posao za hrvatski narod u BiH. Alen Bajramović

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 4 dana

Nakon sjednice u Mostaru, na kojoj su potvrdili zajedničku kandidaturu Zdenka Lučića za člana Predsjedništva BiH, novinarima su se obratili predsjednici stranaka Petorke (HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS). Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović izrazio je zadovoljstvo ishodom sastanka, najavljujući punu podršku Lučiću, kao nestranačkom kandidatu.

- Sigurni smo da radimo ispravan posao za hrvatski narod u BiH, svjesni svih političkih propusta onih koji su do sad predstavljali Hrvate u BiH i apsolutno uvjereni da je našim izborom, politikama koje vodimo i programom koji smo pripremili, ova grupacija stranaka pokazala, postižući koalicijski dogovor, unutarnji altruizam i poštivanje jednih prema drugima. Naročito ćemo to pokazati potporom našem zajedničkom kandidatu – kazao je Cvitanović, dodajući kako je siguran da je to put koji Hrvati u BiH traže i trebaju.

# SJEDNICA
# ILIJA CVITANOVIĆ
# MOSTAR
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.