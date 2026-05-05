Iz BiH na hadž putuje 2.222 vjernika: Prvi let 16. maja iz Sarajeva

U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ove godine na hadž putuju 2.222 hadžija, a polazak prve grupe planiran je za 16. maj s Međunarodnog aerodroma u Sarajevu, odakle će otputovati za Džedu, javlja MINA.

Rukovodilac Ureda za hadž i umru Dževad Hadžić kazao je kako se privode kraju završne pripreme te da su sve planirane edukacije uspješno realizirane.

- Mi smo imali organizirane ikrar dove po svim muftijstvima i one su sve završene. Vodiči su obavili odličan posao. Svaki vodič je obavio edukaciju sa svojom grupom, poslao nama izvještaj. Oni koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati fizički tim edukacijama, s njima je obavljena edukacija online, tako da su sve naše hadžije obučene i prošle su sve one pripreme koje smo mi svojim planom bili zacrtali - kazao je Hadžić.

On je dodao da će vodiči pratiti realizaciju svih obreda predviđenih programom, naglasivši da hadžije ne trebaju imati dodatnih briga.

- Mi ćemo sve to za njih isplanirati, a njihovo je samo da slušaju preporuke vodiča i da čuvaju svoje zdravlje - poručio je Hadžić.

Poseban segment organizacije i ove godine Ured je usmjerio na vjernice, zbog čega su angažovane šerijatske konsultantice koje će ih pratiti tokom cijelog procesa priprema i boravka na svetim mjestima.

Šerijatska konsultantica Ureda, prof. Fatima Memija, u Meku putuje već u petak, 8. maja, kako bi, zajedno s ostatkom tima učestvovala u pripremi smještajnih kapaciteta, ljekarske ordinacije, kuhinje i realizaciji preostalih tehničkih detalja za višesedmični boravak hadžija u Meki i Medini.

- Ove godine na hadž iz Bosne i Hercegovine odlazi 1034 buduće hadžhanume. Kao dio priprema za odlazak na hadž organizirane su edukacije na kojima su šerijatske konsultantice detaljno pripremile hadžhanume za ovo najvažnije putovanje u životu. Tokom ovih predavanja hadžhanume su upoznate sa svim propisima hadža, kao i sa samom pripremom za ovo najvažnije životno putovanje. Posebna pažnja posvećena je specifičnim ženskim pitanjima i propisima koji su vezani za ta stanja, jer su od izuzetne važnosti za ispravno obavljanje obreda hadža - kazala je Memija.

Budućim hadžijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, šest šerijatskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Ukupno 2.222 vjernika iz Bosne i Hercegovine ove godine će obaviti hadž.