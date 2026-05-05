ANALITIČARI

46 godina nakon smrti Josipa Broza: Današnjim vlastima nije lako ni uništiti sve što je izgradio

Pruga Šamac – Sarajevo, s krampom i civarama, izgrađena za manje od osam mjeseci, dok se gradnji Koridora 5C ne nazire kraj

Piše: Alen Bajramovic

prije 4 dana

Stavovi o nekadašnjem predsjedniku bivše SFRJ Josipu Brozu Titu i 46 godina nakon njegove smrti uglavnom su podijeljeni. Neki mu zamjeraju zbog načina na koji je vladao, tajnih službi, gušenja nacionalnih identiteta, kršenja ljudskih prava i Golog otoka, ali se, s druge strane, mogu čuti i logična pitanja jesu li nam višestranačje i demokratija donijeli blagostanje ili svakodnevnu borbu s nacionalizmom i neofašizmom.

Neporeciva je Titova uloga u uspostavi BiH kao ravnopravne Republike u sastavu nekada zajedničke države, a generacije koje pamte godine pod njegovom vlašću ističu socijalnu sigurnost, siguran posao i pretvaranje siromašne i porušene zemlje u industrijsku državu, koja je proizvodila i imala sve – od hrane do brodova i aviona. Zato i ocjene da današnje vlasti nisu u stanju ni da okreče ono što je Tito izgradio itekako imaju smisla. Pa i one da je teško i uništiti sve što je izgrađeno tokom četiri decenije nakon Drugog svjetskog rata, iako se do danas – bombama, granatama, privatizacijama i pljačkama – svojski trude.

Turbo-folk političari

- Tito je bio čovjek s idejom, a oko sebe je imao ekipe, koji su također bili ljudi ideja. Zato su sve njihove stvari neuništive, nepotrošive, nerazrušive. To je fenomen, a fenomeni se ne daju opisati. Sa svim njenim manama živjeli smo u fenomenalnoj zemlji, koja je u poređenju s ovima bila ne dobra ili odlična, već zlatna. Svako ko otvori historiju, historiju ekonomije, obrazovanja, zdravstva ... shvatit će da je to bilo najbolje vrijeme na ovim prostorima u svakom pogledu. Onda su se pojavili ovi turbo-folk političari, ni ritma, ni harmonije, ničega. Ništa od alata nemaju, ni pero, ni nalivpero, ni računar, samo grablje da grabe i trpaju u džepove. Grablja političari – kaže za „Avaz“ istaknuti bh. sociolog i filozof, profesor Esad Bajtal.

Bajtal: To je fenomen. Facebook

Gradio krampama

Iz bh. perspektive zanimljiva je paralela da je pruga Šamac – Sarajevo, s krampom i civarama, izgrađena za manje od osam mjeseci, dok se gradnji Koridora 5C ne nazire kraj, nakon što je za 25 godina izgrađeno manje od pola ove autoceste.

- Bio je znatno širi prostor, ali sve je za kratko vrijeme rađeno i izgrađeno. To je bilo carstvo uma i politike, a ne politikanstva. Ljudi koji grade bili su na prvom mjestu, a kad su oni zadovoljni, onda rade kako treba. Kad rade kako treba, onda se dobije kvalitet. Možda to izgleda i kao zanos, ali samo treba pogledati činjenice. Koliko ljudi na Titovoj sahrani, kojeg nivoa, koliko predsjednika, kraljeva, šefova vlada ...cijelu Planetu je sakupio. Ovi danas, kad bi svi u istoj sekundi i u istom kvadratnom metru umrli, ne bi sakupili 15 ljudi – ističe Bajtal.

Topić: I dalje prepoznatljiv. Facebook

Njihova zdanja su izvan BiH

Politička analitičarka Tanja Topić primjećuje da danas imamo mnogo onih koji bi rado zauzeli njegovo mjesto, iako rade na rušenju njegovog naslijeđa.

- Tako je i njihovo političko delanje paradoksalno - kritikuju jednoumlje, jednopartijski sistem, nepostojanje slobode medija, nepoštivanje ljudskih prava, pa to onda sve redom krše u sadašnjem trenutku. Teško je promijeniti mentalitet, pa možda to opiranje dolazi upravo iz razloga što se plaše sopstvenog odraza u ogledalu. I unatoč brojnim kritikama na Brozovu adresu da je bio diktator, njegov rukopis i djela su i danas prepoznatljivi i vidljivi, dok veliki dio današnjih vladara iza sebe ostavlja ruine i ruševine, grabeći u sopstvenu ličnu korist. Njihova zdanja su izvan BiH – kaže Topić.

