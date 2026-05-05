46 godina nakon smrti Josipa Broza: Današnjim vlastima nije lako ni uništiti sve što je izgradio

Stavovi o nekadašnjem predsjedniku bivše SFRJ Josipu Brozu Titu i 46 godina nakon njegove smrti uglavnom su podijeljeni. Neki mu zamjeraju zbog načina na koji je vladao, tajnih službi, gušenja nacionalnih identiteta, kršenja ljudskih prava i Golog otoka, ali se, s druge strane, mogu čuti i logična pitanja jesu li nam višestranačje i demokratija donijeli blagostanje ili svakodnevnu borbu s nacionalizmom i neofašizmom.

Neporeciva je Titova uloga u uspostavi BiH kao ravnopravne Republike u sastavu nekada zajedničke države, a generacije koje pamte godine pod njegovom vlašću ističu socijalnu sigurnost, siguran posao i pretvaranje siromašne i porušene zemlje u industrijsku državu, koja je proizvodila i imala sve – od hrane do brodova i aviona. Zato i ocjene da današnje vlasti nisu u stanju ni da okreče ono što je Tito izgradio itekako imaju smisla. Pa i one da je teško i uništiti sve što je izgrađeno tokom četiri decenije nakon Drugog svjetskog rata, iako se do danas – bombama, granatama, privatizacijama i pljačkama – svojski trude.

Turbo-folk političari

- Tito je bio čovjek s idejom, a oko sebe je imao ekipe, koji su također bili ljudi ideja. Zato su sve njihove stvari neuništive, nepotrošive, nerazrušive. To je fenomen, a fenomeni se ne daju opisati. Sa svim njenim manama živjeli smo u fenomenalnoj zemlji, koja je u poređenju s ovima bila ne dobra ili odlična, već zlatna. Svako ko otvori historiju, historiju ekonomije, obrazovanja, zdravstva ... shvatit će da je to bilo najbolje vrijeme na ovim prostorima u svakom pogledu. Onda su se pojavili ovi turbo-folk političari, ni ritma, ni harmonije, ničega. Ništa od alata nemaju, ni pero, ni nalivpero, ni računar, samo grablje da grabe i trpaju u džepove. Grablja političari – kaže za „Avaz“ istaknuti bh. sociolog i filozof, profesor Esad Bajtal.