Stanivuković: Blanuša i ja ćemo biti kandidati opozicije za dvije ključne pozicije

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska (PSS) i Partije demokratskog progresa (PDP) Draško Stanivuković izjavio je danas u Banjoj Luci da predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša i on treba da budu kandidati opozicije za inokosne funkcije na predstojećim oktobarskim opštim izborima u Bosni i Hercegovini.

- To smo na sastanku sa članovima rukovodstva SDS dogovorili i ranije, a to je predviđeno i sporazumom koji je ponudio SDS i koji je usvojen na sjednici Predsjedništva PSS. Tim sporazumom je predviđeno da kandidati opozicije za pojedinačne funkcije dolaze na osnovu najbolje postignutih rezultata na posljednjim izborima, a to znači SDS i PSS - rekao je Stanivuković.

On je rekao da je danas uputio poziv svim opozicionim strankama za sastanak prije konačne odluke oko kandidata.

- Vrata su otvorena i predstavnicima Liste za pravdu i red - naveo je Stanivuković.

Po njegovim riječima, u ovom trenutku je najvažnije da bude pobijeđen režim Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji vlada 20 godina. Izbjegao je da odgovori na pitanje da li mu je želja i ambicija da bude kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske.

- Moje lične želje nisu važne, ali je bitno da kandidat bude neko ko može da pobijedi. A ja sam svaki put pobijeđivao kada sam se kandidovao za bilo koju funkciju - dodao je Stanivuković.

On je rekao da očekuje da će sastanak predstavnika opozicije biti održan naredne sedmice.