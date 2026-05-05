Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SBK

Nove lažne dojave o bombama u osnovnim školama u Jajcu

Policijski službenici su izašli na mjesto događaja, izvršili evakuaciju učenika i zaposlenika te proveli kontradiverzione (KDZ) preglede objekta

Nove lažne dojave o bombama u osnovnim školama u Jajcu. Fena

B. A.

prije 4 dana

Dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u osnovnim školama na području Jajca, koje su zaprimljene u utorak, bile su lažne, saopćio je MUP Srednjobosanskog kantona.

Kako se navodi, u utorak od 9:55 do 12:10 sati, na službenu e-mail adresu Osnovne škole Jajce zaprimljene su tri prijave o navodno postavljenim eksplozivnim napravama.

Odmah po zaprimanju prijava, policijski službenici su izašli na mjesto događaja, izvršili evakuaciju učenika i zaposlenika te proveli kontradiverzione (KDZ) preglede objekta. Utvrđeno je da se radi o lažnim dojavama.

Također, kao i u prethodnom slučaju, izvršeni su kontradiverzioni pregledi svih 10 osnovnih škola na području općine Jajce. I u tim slučajevima, kao i danas, potvrđeno je da se radi o lažnim dojavama te da ne postoji opasnost po učenike i osoblje.

U saradnji s nadležnim Kantonalnim tužilaštvom, Federalnom upravom policije i drugim sigurnosnim agencijama poduzimaju se intenzivne mjere i radnje na identifikaciji i pronalasku počinitelja, kao i rasvjetljavanju svih okolnosti u vezi s navedenim događajem.

Policijski službenici nastavljaju s provođenjem preventivnih i sigurnosnih aktivnosti s ciljem zaštite učenika, nastavnog osoblja i svih građana, kažu iz MUP-a.

# SBK
# BOMBE
# JAJCE
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.