JEDNOGLASNO "DA"

Usvojene izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima u KS: Formira se pomoćna policija i proširuju ovlasti komesara

Izmjenama zakona omogućit ćemo da za 'mlađeg inspektora' mogu konkurisati oni kandidati koji su u cijelosti ostvarili najmanje 240 ECTS bodova

Policijski službenici MUP-a KS. Detektor.ba

A. O.

prije 4 dana

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo jednoglasno je usvojila Skupština Kantona Sarajevo.

U Zakon o unutrašnjim poslovima unosi se i odredba o formiranju pomoćne policije koja će biti sastavni dio redovne policije.

Ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica izjavio je da će rezervnu policiju činiti pripadnici koji u ograničenom vremenskom periodu pomažu redovnim policajcima u izvršavanju policijskih zadataka.

- Izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima KS u zakon se uvode poslovi Helikopterske jedinice kao posebne organizacione jedinice MUP-a KS, te reguliše korištenje letjelice navedene organizacione jedinice. Izmjenama zakona omogućit ćemo da za 'mlađeg inspektora' mogu konkurisati oni kandidati koji su u cijelosti ostvarili najmanje 240 ECTS bodova u okviru kriminalističke, kriminološke, sigurnosne i pravne struke – ističe Katica.

To znači da u policiju ubuduće mogu ući i kandidati sa 300 ECTS bodova.

- Izmjenama se vrši proširivanje ovlasti policijskog komesara u smislu da, pored rukovodilaca organizacionih jedinica, može ovlastiti i uposlenike Uprave policije da vrše određene poslove u smislu rukovođenja Upravom policije, kao i da komesara može zamijeniti više policijskih službenika u slučaju njegove spriječenosti ili prestanka mandata – rekao je Katica.

# SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
# POLICIJA
# ADMIR KATICA
# MUP KS
