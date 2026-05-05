JASNA PORUKA

Crnadak nakon osnivanja stranke: Stanivuković nema povjerenje opozicije

Blanuša bi pobijedio 23. novembra da su bili skeneri, to je obrazovana, kulturna, pristojna osoba, koja nije bahata, arogantna i predstavlja novo lice Republike Srpske, rekao je Crnadak

Igor Crnadak. Avaz

A. O.

prije 4 dana

Novi politički subjekt na opozicionoj političkoj sceni registrovan je, potvrđeno je za Euronews. PDP Republike Srpske predvodit će Igor Crnadak koji o detaljima ne želi. Kaže, govorit će nakon raspisivanja izbora u četvrtak, jer je to dogovor sa saradnicima.

Igor Crnadak i dalje aktuelni šef kluba poslanika PDP u NSRS, pojasnio je da ne napušta nikoga, već ostaje vjeran starim politikama PDP-a, koje su se u novom pokretu izgubile. Dužan je, dodaje, biti aktivan zbog 70.000 glasača koji su godinama bili odani Partiji demokratskog progresa.

- Jučer je bio moj zadnji sastanak kolegijuma u ovom mandatu - kratko je naveo.

Na insistiranje i pitanje da li će njegovi saradnici biti Nenad Vuković, Saša Lazić ili druga imena koja se pojavljuju u kuloarima kaže:

- Ne bih govorio imenima, postoje i tehničke stvari koje treba uraditi, i nakon toga će uslijediti period u kojem će se više govoriti o ljudima i konkretnim mjerama - istakao je on.

Crnadak nije želio da komentariše izjave Draška Stanivukovića, niti njega lično. Ističe da po njemu SDS nema nazad, te vjeruje da je stvar oko kandidature Branka Blanuše za predsjednika RS gotova.

- Mislim da on ostaje kandidat i da je to konsenzus unutar SDS-a, i poprilično u najvećem dijelu opozicije -  kaže Crnadak.

Na pitanje da li bi Stanivuković mogao pobijediti bez podrške Bijeljine i Ljubiše Petrovića, koji se protivi njegovoj kandidaturi, odnosno da li bi Blanuša mogao pobijediti bez iskrene podrške Stanivukovića kaže:

- Blanuša bi pobijedio 23. novembra da su bili skeneri, to je obrazovana, kulturna, pristojna osoba, koja nije bahata, arogantna i predstavlja novo lice Republike Srpske. Ono što svi vide je nedostatak povjerenja prema Stanivukoviću unutar opozicionog tijela, ali ne bih detaljnije - kaže Crnadak.

Po njemu su ključne nove tehnologije, skeneri i biometrija. Građanima poručuje da vjeruju da sada njihov glas neće biti ukraden ili prepravljen, kako je postojala sumnja svih zadnjih izbornih ciklusa.

Nije želio da komentariše izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika da imaju pet spremnih kandidata.

- Ko god da budu kandidati SNSD-a, sa zajedničkim nastupom opozicije i skenerima nemaju nikakvu šansu - zaključio je Igor Crnadak.

