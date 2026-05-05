Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PROMJENE

Skupština Kantona Sarajevo usvojila novi Zakon: Evo ko više neće moći dobiti dozvolu za oružje

Radili smo detaljno, analitično, koordinirano i sveobuhvatno na donošenju ovih izmjena i uključili sve zainteresovane subjekte, rekao je ministar

Skupština KS. Kanton Sarajevo

FENA

prije 4 dana

Skupština Kantona Sarajevo (KS) usvojila je set zakona iz oblasti unutrašnjih poslova kojim se, između ostalog, uvode pomoćna policija i Helikopterska jedinica, ubrzava zapošljavanje i napredovanje policijskih službenika te pooštravaju uslovi za nabavku i nošenje oružja, uz usklađivanje s međunarodnim standardima i aktima Evropske unije.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova KS, danas su usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima i novi Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja u Kantonu Sarajevo.

Izmjenama zakona postići će se efikasnije popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u policiji, kadrovsko popunjavanje i jačanje policije, jasnije utvrđivanje termina školske, odnosno stručne spreme potrebne za rad u policiji te otvaranje mogućnosti za školovanje policijskih službenika u visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja u KS usvojen je u novom obliku i sada je usklađen s međunarodnim standardima i aktima EU

- Radili smo detaljno, analitično, koordinirano i sveobuhvatno na donošenju ovih izmjena i uključili sve zainteresovane subjekte. Zakone je podržala Vlada KS, proveli smo javnu raspravu, prihvatili sve konstruktivne prijedloge i sugestije i obavili razgovore sa svim klubovima stranaka u Skupštini KS - izjavio je ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica.

Među najvećim promjenama u odnosu na ranije zakone je uvođenje pomoćne policije u Kantonu Sarajevo, koja će biti sastavni dio redovne policije. Činit će je pripadnici koji u ograničenom vremenskom periodu pomažu redovnim policajcima u izvršavanju policijskih zadataka.

Izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima KS u Zakon se prvi put uvode poslovi Helikopterske jedinice kao posebne organizacione jedinice MUP-a KS te regulira korištenje letjelice. MUP KS upravo je završio dvogodišnje školovanje svojih prvih pilota i aviomehaničara u Crnoj Gori i slijede im stručne obuke u SAD-u i Singapuru. S

Važna je i izmjena koja omogućava zapošljavanje u policiji osobama s visokom stručnom spremom te tako sada za "mlađeg inspektora" mogu konkurisati kandidati koji su u cijelosti ostvarili najmanje 240 ECTS bodova u okviru kriminalističke, kriminološke, sigurnosne i pravne struke.

Izmjenama je omogućeno i da ubuduće policijskog komesara može zamijeniti više policijskih službenika u slučaju njegove spriječenosti ili prestanka mandata.

Izmjenama Zakona o policijskim službenicima KS stvoreni su uslovi za brže napredovanje u policiji. Do sada je za neke činove bilo potrebno četiri godine za napredovanja iz nižeg u viši čin. Sada se ovaj period skraćuje na dvije godine. Ovo je važno i zbog toga što se ne može zapošljavati novi kadar dok se ne 'oslobode' mjesta koja su popunjena.

Izmjene će omogućiti Upravi policije MUP-a KS i da ubuduće može policijske službenike poslati na školovanje na visokoškolske ustanove u zemlji i inostranstvu, čime će Uprava policije dobijati stručan, educiran kadar.

Kanton Sarajevo danas je dobio i novi Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja, što osim povećanja sigurnosti građana, znači i usklađivanje s međunarodnim standardima i aktima Evropske unije.

- Dozvolu za nošenje oružja ubuduće neće moći dobiti lica protiv kojih se vodi krivična istraga za djela za koja je propisana kazna zatvora od pet ili više godina. Odobrenje neće moći dobiti ni lica protiv kojih se vodi istraga za izvršeno nasilje ili ako im je, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, izrečena zaštitna mjera - kazao je ministar Katica.

Jedna od ključnih promjena u zakonu su i kontrolni zdravstveni pregledi osoba koje posjeduju odobrenje za nabavljanje oružja.

- Odsada, svi koji imaju odobrenje za nabavljanje oružja vršit će zdravstvene preglede svakih pet godina radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, umjesto svakih deset godina kako je to zakon do sada predviđao - pojasnio je ministar.

Također, vrijeme u kojem član porodice ili staratelj treba prijaviti i predati oružje u policiju smanjeno je sa 60 na 30 dana, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

# ZAKON
# ORUŽJE
# SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.