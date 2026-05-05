Skupština Kantona Sarajevo usvojila novi Zakon: Evo ko više neće moći dobiti dozvolu za oružje

Skupština Kantona Sarajevo (KS) usvojila je set zakona iz oblasti unutrašnjih poslova kojim se, između ostalog, uvode pomoćna policija i Helikopterska jedinica, ubrzava zapošljavanje i napredovanje policijskih službenika te pooštravaju uslovi za nabavku i nošenje oružja, uz usklađivanje s međunarodnim standardima i aktima Evropske unije.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova KS, danas su usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima i novi Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja u Kantonu Sarajevo.

Izmjenama zakona postići će se efikasnije popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u policiji, kadrovsko popunjavanje i jačanje policije, jasnije utvrđivanje termina školske, odnosno stručne spreme potrebne za rad u policiji te otvaranje mogućnosti za školovanje policijskih službenika u visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja u KS usvojen je u novom obliku i sada je usklađen s međunarodnim standardima i aktima EU

- Radili smo detaljno, analitično, koordinirano i sveobuhvatno na donošenju ovih izmjena i uključili sve zainteresovane subjekte. Zakone je podržala Vlada KS, proveli smo javnu raspravu, prihvatili sve konstruktivne prijedloge i sugestije i obavili razgovore sa svim klubovima stranaka u Skupštini KS - izjavio je ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica.

Među najvećim promjenama u odnosu na ranije zakone je uvođenje pomoćne policije u Kantonu Sarajevo, koja će biti sastavni dio redovne policije. Činit će je pripadnici koji u ograničenom vremenskom periodu pomažu redovnim policajcima u izvršavanju policijskih zadataka.

Izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima KS u Zakon se prvi put uvode poslovi Helikopterske jedinice kao posebne organizacione jedinice MUP-a KS te regulira korištenje letjelice. MUP KS upravo je završio dvogodišnje školovanje svojih prvih pilota i aviomehaničara u Crnoj Gori i slijede im stručne obuke u SAD-u i Singapuru. S

Važna je i izmjena koja omogućava zapošljavanje u policiji osobama s visokom stručnom spremom te tako sada za "mlađeg inspektora" mogu konkurisati kandidati koji su u cijelosti ostvarili najmanje 240 ECTS bodova u okviru kriminalističke, kriminološke, sigurnosne i pravne struke.

Izmjenama je omogućeno i da ubuduće policijskog komesara može zamijeniti više policijskih službenika u slučaju njegove spriječenosti ili prestanka mandata.

Izmjenama Zakona o policijskim službenicima KS stvoreni su uslovi za brže napredovanje u policiji. Do sada je za neke činove bilo potrebno četiri godine za napredovanja iz nižeg u viši čin. Sada se ovaj period skraćuje na dvije godine. Ovo je važno i zbog toga što se ne može zapošljavati novi kadar dok se ne 'oslobode' mjesta koja su popunjena.

Izmjene će omogućiti Upravi policije MUP-a KS i da ubuduće može policijske službenike poslati na školovanje na visokoškolske ustanove u zemlji i inostranstvu, čime će Uprava policije dobijati stručan, educiran kadar.

Kanton Sarajevo danas je dobio i novi Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja, što osim povećanja sigurnosti građana, znači i usklađivanje s međunarodnim standardima i aktima Evropske unije.