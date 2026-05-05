Skupština KS usvojila zakonsko rješenje za lakši razvoj solarne energije u Kantonu Sarajevo

Skupština Kantona Sarajevo je na danas održanoj 30. radnoj sjednici usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, kojim se uklanjaju administrativne prepreke za veću proizvodnju električne energije putem fotonaponskih elektrana.

Navedeno zakonsko rješenje pripremljeno je na osnovu analiza i inicijativa relevantnih institucija. Ekspertska komisija Ministarstva privrede KS razmatrala je postojeća rješenja koja se odnose na izgradnju i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju kao predmet koncesije, te utvrdila da dosadašnji model nameće obaveze koje nisu usklađene sa savremenim energetskim praksama i usporavaju razvoj sektora.

Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim solarnim potencijalom, s prosječnim godišnjim sunčevim zračenjem između 1240 i 1600 kWh/m², što je iznad evropskog prosjeka. Njegovo korištenje važno je za energetsku efikasnost, stabilnost i otpornost sistema, kao i za jačanje energetske nezavisnosti, u skladu sa strateškim ciljevima BiH, FBiH i Kantona Sarajevo.

Navedeno zakonsko rješenje usklađuje kantonalni propis s Direktivom EU 2023/2413 od 18.10.2023. godine, koja predviđa dodatno pojednostavljenje postupaka izdavanja dozvola za fotonaponske elektrane. Istovremeno, prati praksu država članica Evropske unije u poticanju ulaganja u male i srednje solarne sisteme, naročito na privatnim i poslovnim objektima.

Ključna novina je da se proizvodnja električne energije za vlastite potrebe više ne tretira kao predmet koncesije. Od obaveze zaključivanja ugovora o koncesiji izuzimaju se pravna lica koja energiju proizvode za vlastitu potrošnju, kao i prosumeri i njihove zajednice.

Očekuje se da će navedeno zakonsko rješenje smanjiti administrativno opterećenje za privredu i građane, povećati proizvodnju iz obnovljivih izvora, te potaknuti nove investicije u solarne tehnologije.

Ministar privrede Kantona Sarajevo Zlatko Mijatović na sjednici je istakao:

„Ovim zakonskim rješenjem uklanjamo administrativne prepreke čime Kanton Sarajevo modernizira zakonodavni okvir i stvara povoljniji ambijent za ulaganja u čistu energiju”.