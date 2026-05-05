Imenovana Povjereništva općinskih organizacija SBB - Fahrudin Radončić u Općinama Centar i Stari Grad Sarajevo

Danas su imenovana Povjereništva SBB – Fahrudin Radončić u Općinama Centar i Stari Grad Sarajevo, čime se nastavlja proces konsolidacije na području Kantona Sarajevo.

Za povjerenika Općinske organizacije Centar imenovana je Adisa Musić, diplomirani inžinjer saobraćaja i komunikacija, koja trenutno radi u realnom sektoru u najvećoj svjetskoj kompaniji za transport i logistiku. Za šefa izbornog štaba imenovan je Avdija Numanović, iskusni participant u političkom i javnom životu, dok je za koordinatora imenovan Amer Zeković. Povjereništvo čine članovi iz svih mjesnih zajednica sa područja Općine Centar.

Za povjerenika SBB - Fahrudin Radončić u Općini Stari Grad Sarajevo imenovana je Đula Filipović, magistrica prava, zaposlena na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Za koordinatora je imenovan Alija Begić, vijećnik u Općinskom vijeću Stari Grad, a za šefa izbornog štaba imenovana je Adisa Milić, doktor odgojnih nauka, autorica je više znanstvenih radova koji se bave školskom organizacijom.

U Općinskom vijeću Stari Grad djeluje Klub vijećnika SBB-Fahrudin Radončić, kojeg čine vijećnici Alen Čengić i Alija Begić.