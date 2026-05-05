Stanivuković odgovorio Dodiku: "Bojiš se našeg jedinstva, stiže kraj vlasti SNSD-a"

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković odgovorio je lideru SNSD-a Miloradu Dodiku na njegove ironične konstatacije da bi upravo lider Pokreta za sigurnu Srpsku bio najbolji kandidat za vladajuću stranku na predstojećim izborima.
Dodik je poručio opoziciji da su "beznadežan slučaj", na što je Stanivuković rekao da mu je jasno da su na pravom putu kada pročita takve izjave
- Vladajući režim se najviše boji jedinstva opozicije i upravo na tome ćemo istrajati. Dogovor je blizu, a s njim i kraj višedecenijske vlasti SNSD-a. Gospodine Dodik, u historiji Republike Srpske ostat ćete upamćeni kao neko za čijeg mandata su prenesene najvažnije nadležnosti na nivo BiH, predata jasenovačka građa, a s njom i dio historije stradanja srpskog naroda u NDH. Ali i kao neko za vrijeme čije vlasti se stanovništvo Republike Srpske gotovo prepolovilo - naveo je on.
Kako dodaje, oktobar je blizu.
- A sa njim dolaze pobjeda i promjene, upravo one kojih se najviše bojite - dodao je Stanivuković.
On je danas najavio da će predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša i on biti kandidati opozicije za inokosne funkcije na predstojećim oktobarskim općim izborima u Bosni i Hercegovini.