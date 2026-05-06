Influenserica i digitalna dizajnerica Natalija Cvijanović: Banja Luka mi je najdraži grad

Ime i prezime: Natalija Cvijanović.

Datum i mjesto rođenja: 25. oktobar 1997., Banja Luka.

Šta prvo uradite kad se probudite: Prvo se pobrinem da moja djeca budu čista i sita, nakon toga se posvetim sebi i ostalim stvarima.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Moja želja je oduvijek bila da pomažem drugima.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Fizioterapeutski tehničar u banji i još radim na toj poziciji.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Definitivno telefon.

Najdraža pjesma: „Unchain My Heart“, Džo Koker (Joe Cocker).

Šta gledate na televiziji: Uglavnom neke dokumentarce i serije na Netflixu.

Šta Vas nervira: Laži, spletkarenja i povrh svega nedostatak empatije u ljudima.

Najdraži grad: Grad u kom sam rođena – Banja Luka.

Najbolji poklon koji ste dobili: Pas koji se zvao Marley, poklon od oca.

Čega se plašite: Samoće i jako smiješno, ali istinito – mraka!

S kim najradije pijete kafu: S mužem.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Ljubičasta.

Ko Vam je uzor: Volim ljude koji su originalni, drugačiji od drugih i one koji su iskreni.

Najdraži pisac: Stefen King (Stephen).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Omogućila da nijedno dijete nikada ne bude gladno, žedno, golo ili boso.

Omiljeni muzičar ili bend: Sting i „Pink Floyd“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Vrbe“, Stefen King.

Tim za koji navijate: Partizan (jer muž tako kaže) haha.

Omiljena narodna izreka: „Ko visoko leti, nisko pada“.

Koje pitanje najviše mrzite: A hoćete li imati još djece?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: The Vampire Diaries - Damon Salvatore.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Rusiju.