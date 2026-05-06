Kardinal Puljić o trećem entitetu: To je alternativa, i dalje sam protiv da se etničko čišćenje ozakoni

Gost emisije Plenum FTV-a bio je kardinal Vinko Puljić koji je govorio o Dejtonskom uređenju Bosne i Hercegovine, te je kazao kako unutrašnje uređenje mora garantovati jednakost. Puljić sliku o stanju sistema ne veže samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za opću krizu savremene demokratije, naglašavajući gubitak njenog temeljnog smisla:

- Nije samo Bosna i Hercegovina problem, nego u cijelom svijetu demokracija se pomalo urušila. Nestalo je ono demokracije u kojoj je vrijednost čovjek, njegova prava, njegovo dostojanstvo. Nastao je problem jer se sve više nameće interes i koristoljublje - kazao je.

U tom okviru jasno razdvaja uloge religije i politike:

- Religija mora biti na čelu vjere i morala, na čelu dostojanstva i ljudskih prava. Međutim, kod politike interes je taj koji ravna. Tu se često puta ukrštamo, nekad se nađemo na zajedničkoj liniji, a nekad se sukobljavamo - istakao je.

Dejtonska BiH - “luđačka košulja”

Govoreći o samoj državi, Puljić pravi jasnu razliku između Bosne i Hercegovine kao historijske cjeline i njenog dejtonskog uređenja:

- Bosna i Hercegovina je jedna stvar, ali dejtonska država je nešto što je vrlo kompleksno i ona ne funkcionira. To smo rekli odmah poslije Dejtona – da će teško funkcionirati, i to se pokazalo.

Iako priznaje da je Dejton zaustavio rat, naglašava da nije uspostavio pravedni mir u kojem svaki narod i svaki čovjek doživljava svoja prava i dostojanstvo.

- Obukli ste nam luđačku košulju i vi otišli, a mi unutra kako se snalazimo - slikovito je opisao.

Puljić kritiku ne usmjerava samo na domaće aktere, nego i na međunarodni faktor:

- Puno je kuhara – preslan ručak. U Bosni mnogi kroje. I međunarodna zajednica i lokalni političari. Oni imaju svoj stil i ne vode računa kako to ovdje stvarno stoji - objašnjava.

Ipak, rješenje vidi u unutrašnjem uređenju koje mora garantovati jednakost kazavši da Bosna i Hercegovina neće normalno funkcionirati ako se ne stvore uvjeti da svaki čovjek i svaki narod bude uvažen i vrednovan.

Skup u Zagrebu

Osvrćući se na svoje učešće na skupu u Zagrebu i reakcije koje su uslijedile, Puljić naglašava da nije bio upoznat sa svim političkim kontekstom organizatora.

- Znao sam ko me zove, ali nisam znao sve druge koji stoje iza toga. Oni su skroz politički otišli, a ja nisam političar. Ja želim govoriti ono što je pod savješću – dostojanstvo čovjeka, ljudska prava i jednakopravnost naroda - objasnio je.

Na kritike odgovara prilično direktno:

- Ja sam došao, održao svoj govor i otišao. Nisam učestvovao u odlučivanju. Šta su drugi kasnije govorili, ne znam. Ta hajka nije na njih nego na mene - istakao je Puljić.

Bošnjačko-hrvatski odnosi

Kroz više dijelova razgovora, Puljić se vraća na odnose između Bošnjaka i Hrvata, koje vidi kao ključne.

- Najtužnije mi je stanje odnosa Bošnjaka i Hrvata. Nama valja zajedno živjeti i uvažavati jedni druge u jednakopravnosti. Kad jedan narod drugome bira predstavnika, to ne stvara dobru državu, nego nezadovoljstvo. Tri konstitutivna naroda su kao tronožac. Ako jedna noga nije stabilna, sve pada. Bez jednakopravnosti nema mira - kazao je.

Treći entitet kao “alternativa”

Na pitanje o trećem entitetu, Puljić ne zauzima direktan politički stav, ali ga vidi kao posljedicu neuspjeha postojećeg sistema.

- Ja sam samo rekao da je to alternativa. Ako se ne može stvoriti sistem u kojem svaki narod bira svog predstavnika, onda se traži drugi modus. I dalje sam protiv da se etničko čišćenje ozakoni. Ali ako ne ide ovo, onda ljudi traže ono što je moguće - istakao je.

“Rat interesa”

Govoreći o geopolitičkom kontekstu, Puljić odbacuje narativ o sukobu religija:

- Nije to religijski rat. To je rat interesa. Tako je bilo ranije, a tako je i danas. Nama treba mir, poštivanje drugih i dogovor -

Puljić pravi jasnu razliku između naroda i politike.

- Narod u Bosni zna živjeti. Ljudi posjećuju jedni druge, čestitaju, žive normalno. Problem je u politici – u interesima i nadmetanju. Treba da svako počisti svoje dvorište, da ne baca smeće u tuđe. Onda dolazi priznanje, praštanje i povjerenje. To nedostaje - kazao je.

Posebno oštar je kada govori o položaju Hrvata u Republici Srpskoj kazavši da im je položaj nikakav.

- Imamo oduzetu imovinu koja se ne vraća. Govorio sam o tome Dodiku, ali ništa ne koristi. Kome da kažem? U Modriči crkva ima ogromno zemljište koje bi mogla koristiti, ali je dato drugima. Mi nemamo prihoda - kazao je.

“Tajni planovi” bh. politike

Puljić je otkrio “tajne planove” u razgovorima s političarima, o kojima odbija govoriti:

„Došao sam do tih planova i smučilo mi se sve. Ali o tome neću pričati. To nisu planovi međunarodne zajednice, nego domaći, ali međunarodna zajednica zna za njih. Svaka od tri strane ima svoje planove. Ako bude trebalo, reći ću. Sad neću - jasno je poručio.

Jedna od njegovih ključnih poruka, koju ponavlja još od rata, ostaje ista:

- Granice crtajte kako god hoćete, ali nemojte čovjeka precrtati. Sačuvajte čovjeka – njegova prava, dostojanstvo, slobodu vjere i građansku slobodu - zaključio je