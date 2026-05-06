Emir Suljagić otkrio ko stoji iza uvreda i napada na njega: Momci, džaba se derete

Nakon brojnih uvreda i optužbi na račun Emira Suljagića, direktora Memorijalnog centra Srebrenica, Suljagić je otkrio ko stoji iza svega.

- Mene ove uvrede na jednom nivou vesele i uvijek im se slatko nasmijem. Pošto, naime, znam da se ovim i desetinama drugih sličnih naloga upravlja iz operativnog odjela SOA-e onda, kada ovo vidim znam i da su duboko frustrirani. A cilj je da se, kao i u slučaju napada na Hikmeta i Haruna Karčića, u ovdašnjoj javnosti dezavuiraju vjerodostojni glasovi koji jasno demonstriraju da među nama nema antisemitizma, da teroristi bilo koje boje nisu dobrodošli i da su Bošnjaci zajednica koja je uvijek prosperirala od otvorenosti prema svijetu i okruženju - naveo je.

Dodao je da se u Bosni i Hercegovini ne vodi nikakav sukob civilizacija, nego da je riječ "o providnim (na hrvatskom: razvidnim) informativnim operacijama koje se temelje na sijanju mržnje i razdora".

- Dakle, momci, džaba se derete - poručio je Suljagić.

"Gaza nije važnija od Srebrenice"

Podsjetimo, Emir Suljagić je u više navrata kritizirao određene aspekte podrške Palestini u Bosni i Hercegovini, naglašavajući da mu "Gaza nije važnija od Srebrenice, niti Palestina od Bosne".

Kritizirao je propalestinske aktiviste u BiH, navodeći da bi mnogi "poginuli za Palestinu", ali nisu spremni izvaditi ličnu kartu u Srebrenici ili podržati bošnjačku djecu u povratničkim mjestima poput Nove Kasabe.

Osudio je, kako kaže, "erupciju antisemitizma" među domaćom intelektualnom elitom i pozive na uništenje Izraela koji su se čuli na pojedinim protestima u Sarajevu.

Radikalna retorika

Isticao je da radikalna retorika na skupovima i "erupcija antisemitizma" mogu narušiti odnose sa zapadnim partnerima (poput SAD-a i EU), koji su ključni za opstanak i sigurnost BiH.

Kao direktan primjer štete naveo je odluku inostranog izdavača da otkaže englesko izdanje njegove knjige "Razglednice iz groba", jer je, prema njegovim riječima, fokus pomjeren s bosanskog iskustva na agendu koju diktiraju propalestinski krugovi.

Upozoravao je da se zloupotrebom srebreničkog genocida u svrhe drugih konflikata (kao što je Gaza) "zalaže" sopstveno stradanje za tuđe političke ciljeve, čime se slabi međunarodni položaj BiH i samog Memorijalnog centra.