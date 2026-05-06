Zaključavanje cijene hljeba: Ekonomski populizam bez suštinskog značaja

Iz Federalnog ministarstva trgovine, na čijem čelu je ministar Amir Hasičević, ovakvu odluku obrazložili su zaštitom životnog standarda i ublažavanja inflatornih pritisaka na osnovne namirnice, posebno zbog značaja hljeba kao jedne od ključnih stavki u potrošačkoj korpi građana. Međutim, postavlja se pitanje da li je ova mjera stvarna pomoć ili još jedna u nizu populističkih odluka i mazanje očiju građanima.

Nedavnom odlukom Vlade Federacije BiH, cijena hljeba u pekarama i ostalim prodajnim objektima bit će ograničena. Maloprodajna cijena za bilo koje pakovanje hljeba utvrđuje se proporcionalno njegovoj stvarnoj neto masi. To znači da cijena hljeba od 1 kg ne može biti veća od 4 KM, a od 500 grama ne može biti veća od 2 KM, sa PDV-om, a ova odluka bit će na snazi 60 dana.

- To je mjera koja u suštini nikome neće značajno poboljšati njegov budžet, a s druge strane, ukoliko potraje duže od ova najavljena dva mjeseca, moglo bi dovesti do promjena u načinu poslovanja pekara, prvenstveno pojavu nestašice kvalitetnijih hljebova od jedan kilogram – kazao je Bećirović.

Ova mjera odnosi se na bijeli, polubijeli i crni pšenični hljeb koji su proizvedeni od različitih tipova pšeničnog brašna, bez obzira na trgovački naziv proizvoda, a Odluka se primjenjuje 60 dana od dana stupanja na snagu.

- Koliko znam, oni moraju obezbijediti jednu vrstu hljeba da je prisutna u pekari tako da vjerovatno oni zdraviji hljebovi će nestati, a s druge strane možete očekivati rast cijena drugih pekarskih proizvoda, a u konačnici možda čak dođe i do izbjegavanja plaćanja PDV-a – kazao je Bećirović.

Pomoć ugroženima

On je kazao i šta bi bila konkretna pomoć najugroženijim grupama, umjesto mjera koje ne donose konketne efekte.

- Što se tiče najugroženijih kategorija na koje se oni pozivaju, mi definitivno u FBiH moramo imati jasnu socijalnu kartu i kroz različite ugrađene automatske stabilizatore, mislim na različite socijalne pomoći, tim građanima se treba pružiti da imaju koliko-toliko normalan i dostojanstven život. Dok mi ostali koji si možemo priuštiti taj hljeb ili gorivo trebamo sami voditi računa o troškovima i upravljati u krizi onako kako najbolje znamo – istakao je Bećirović.

Koliko stvarno košta

Cijene hljeba od 500 grama u tekstu spomenutih vrsta se kreću od 1.75 do 2.50 KM, a od 600 grama približno 3 KM. Cijena hljeba od kilogram u prosjeku je od 3.80 do 4.20 KM. Prema podacima koje smo dobili od dobavljača za pekare jedan kilogram hljeba u nabavci košta otprilike 60 feninga. Ovo se odnosi samo na materijal, bez troškova struje, transporta, radne snage i ostalog.