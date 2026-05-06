Udruženje "Žena - žrtva rata" pisalo predsjednici Mehanizma u Hagu: Osigurajte da kazna Ratku Mladiću bude izvršena u potpunosti

Udruženje „Žena – žrtva rata“ uputilo je pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Grasijeli Gati Santani (Gracieli Gatti Santana) u kojem se navodi da su uznemireni sve intenzivnijim javnim nastupima i inicijativama koje dolaze iz Srbije i bh. entiteta Republike Srpske, kao i od strane članova porodice osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

U ovim inicijativama, navodi se u pismu, otvoreno i direktno se nastoji izvršiti pritisak na Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove s ciljem njegovog prijevremenog puštanja na slobodu.

- Smatramo neprihvatljivim svaki pokušaj relativizacije pravosnažne presude kojom je Ratko Mladić osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Ta presuda predstavlja jedan od ključnih stubova međunarodne pravde, a njeno dovođenje u pitanje – direktno ili indirektno – ozbiljan je udar na pravni poredak uspostavljen nakon počinjenih zločina - naveli su u pismu.

Posebno su naglasili da pozivanje na „humanitarne razloge“ ne smije biti zloupotrijebljeno na način koji bi doveo do faktičkog izbjegavanja izvršenja kazne.

- Doživotna robija mora značiti upravo to – punu i neupitnu realizaciju izrečene sankcije. U tom kontekstu podsjećamo da standardi za prijevremeno puštanje moraju ostati izuzetno restriktivni, zasnovani isključivo na rigoroznim, nezavisnim i transparentnim procjenama - kazale su.

Za žrtve i njihove porodice, svako eventualno puštanje na slobodu predstavljalo bi duboko poniženje i novu traumu, te bi ozbiljno narušilo povjerenje u međunarodne pravosudne institucije, uključujući i sam Mehanizam, dodali su.

- Pozivamo Mehanizam da ostane dosljedan vlastitim principima, zaštiti integritet svojih presuda i osigura da kazna Ratku Mladiću bude izvršena u potpunosti, bez podlijeganja bilo kakvim vanjskim pritiscima - istakli su.

Podsjetili su da pravda za žrtve ne smije biti predmet pregovora niti političkih inicijativa.

- Podsjećamo javnost da žrtve Ratka Mladića nisu imale pravo pozivati se na „humanitarne razloge“. Njima sloboda nije bila ponuđena, nisu imale ni pravo da je traže – njima je život oduzet i završile su u masovnim grobnicama - navodi se u pismu Udruženja „Žena – žrtva rata.