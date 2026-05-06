GRAS

Izmjene u javnom gradskom prijevozu od 7. do 9. maja: U ulici Zelenih beretki bit će obustavljen saobraćaj

Centralna manifestacija obilježavanja Dana Općine Stari Grad u ovoj ulici bit će upriličena u petak 8. maja

Izmjene u javnom prijevozu. FENA

Dž. R.

prije 4 dana

Kantonalno javno preduzeće GRAS saopćilo je kako će zbog obilježavanja Dana Općine Stari Grad u narednim danima doći do izmjena u javnom gradskom prijevozu.

Naime, u skladu s rješenjem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, u periodu od 12 sati 7. maja pa sve do 16 sati 9. maja, doći će do obustave saobraćaja u ulici Zelenih beretki, što će dovesti do sljedeće izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza.

- Autobuska linija broj 16b Dom Armije - Koševsko Brdo saobraćat će sa terminala Drvenija - saopćeno je.

Iz Općine Stari Grad su ranije naveli kako će centralna manifestacija u ovoj ulici biti upriličena u petak 8. maja koncertom Ilme Karahmet koji počinje u 21 sat.

# GRADSKI PRIJEVOZ
# OPĆINA STARI GRAD
# GRAS
# IZMJENE
