TUŽNA OBJAVA

Oglasio se Dodik nakon što je pronađeno tijelo načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a RS: Bio je moj blizak prijatelj

Nedostajaće mi njegova dobrota, plemenitost, vedrina, napisao je Dodik

Boban Kusturić i Milorad Dodik. Instagram / PIXSELL

M. P.

prije 4 dana

Nakon što je načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, Boban Kusturić (52) pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma, Milorad Dodik se oglasio uz riječi da je tužan ovaj Đurđevdan, te da na sve može da se privikne osim na smrt bližnjih.

- Boban je bio moj blizak prijatelj, čovjek koga sam volio, poštovao, kome sam vjerovao. Boban je čovjek koji je spasio stotine života, a svoj izgubio. Nedostajaće mi njegova dobrota, plemenitost, vedrina. Na tu prazninu moraću da se naviknem. Neka se Bog smiluje njegovoj duši. Neka ga anđeli čuvaju i podare mu vječni mir - napisao je Dodik.

Podsjećamo, Kusturić je prema nezvaničnim i još nepotvrđenim informacija počinio samoubistvo, a tijelo je oko 21 sat pronašao njegov prijatelj.

Kusturić je od 2008. godine bio direktor Helikopterskog servisa Republike Srpske, funkciju koju je obavljao do aprila 2025. godine, nakon čega je, nakon reorganizacije sistema, imenovan za načelnika novoformirane Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a RS.

