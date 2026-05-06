Oglasio se Dodik nakon što je pronađeno tijelo načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a RS: Bio je moj blizak prijatelj

Nakon što je načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, Boban Kusturić (52) pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma, Milorad Dodik se oglasio uz riječi da je tužan ovaj Đurđevdan, te da na sve može da se privikne osim na smrt bližnjih.

- Boban je bio moj blizak prijatelj, čovjek koga sam volio, poštovao, kome sam vjerovao. Boban je čovjek koji je spasio stotine života, a svoj izgubio. Nedostajaće mi njegova dobrota, plemenitost, vedrina. Na tu prazninu moraću da se naviknem. Neka se Bog smiluje njegovoj duši. Neka ga anđeli čuvaju i podare mu vječni mir - napisao je Dodik.