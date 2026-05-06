Poništen konkurs za direktora Doma penzionera Tuzla, raspisan novi javni poziv

Javni konkurs za imenovanje direktora Doma penzionera Tuzla poništen je, potvrđeno je iz Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Odluka o poništenju donesena je svega dva dana nakon što je Upravni odbor ove ustanove za novog direktora izabrao Mirsada Muhamedbegovića.

Nakon poništenja, odmah je raspisan i novi javni konkurs, dok razlozi za ovakav potez za sada nisu zvanično saopćeni.

Muhamedbegović je bivši ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, gdje je tu funkciju obnašao kao kadar Stranke za Bosnu i Hercegovinu.

Nedavno je, zajedno s načelnikom Čelića Admirom Hrustanovićem i Općinskim savjetom SBiH Čelić, napustio ovu stranku i pristupio Socijaldemokratskoj partiji (SDP), koja je dio vlasti u Tuzli.

Nije poznato zbog čega je došlo do poništenja konkursa, niti da li je odluka povezana s izborom direktora.