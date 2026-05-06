Zatvor vrijedan 21 milion: Novi "Bosanski Alkatraz" otvara vrata

Okončana je petogodišnja izgradnja Objekta C u kompleksu Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo na Igmanu (KPZ) iznad Sarajeva. Najveći i najmoderniji pritvorski kompleks na prostoru Zapadnog Balkana će biti otvoren u srijedu, 13. maja. Kombinacija fizičkog i video-nadzora, barijera, sistema alarma i drugih sigurnosnih mjera, čine bijeg iz ovog objekta nemogućim. Namijenjen je za smještaj pritvorenika, koji čekaju presudu, ali i za osuđenike koji izdržavaju zatvorske kazne. Uz moderni državni zatvor u Vojkovićima, Objekat C bi se mogao nazvati novim “Bosanskim Alkatrazom”.

Premještanje pritvorenih osoba Prema riječima direktora KPZ-a Sarajevo Muniba Isakovića, u projekt je uložen gotovo 21 miliona KM, od čega je EU osigurala devet miliona KM. Objekat B otvoren je prošle godine i u njemu su već smještene 63 osobe, dok je objekat C namijenjen za pritvor ukupno 155 osoba. U objektu A, koji je u funkciji od ranije, kaznu zatvora izdržavaju 32 pravosnažno osuđene osobe. Kompleks čine i upravna zgrada, objekat zatvorske policije, uz sve potrebne infrastrukturne objekte. - Nakon otvaranja objekta C imat ćemo relaksaciju. Očekujem da određenih broj pritvorenih osoba, a to je sada stvar sudova, bude premješten na Igman. Kompleks je opremljen s neophodnom sigurnosnom opremom i materijalno-tehničkim sredstvima, imamo internu saobraćajnicu, javnu rasvjetu i sve što je neophodno za život u objektima zatvorenog tipa – kazao je Isaković za “Avaz”. Posebna pažnja posvećena je sigurnosti, gdje su, osim fizičkih barijera, uspostavljene i sigurnosne mjere po dubini, uz primjenu kombiniranih tehničkih sredstava, pa je uloga ljudskog faktora svedena na minimum. Isaković naglašava da je bijeg iz kompleksa na Igmanu praktično nemoguć.

