Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" SAZNAJE

Zatvor vrijedan 21 milion: Novi "Bosanski Alkatraz" otvara vrata

Nemoguć je bijeg preko zida od 10 metara, okrunjenog „žilet žicom“

Kompleks Igman iz zraka. Ustupljena fotografija

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 4 dana

Okončana je petogodišnja izgradnja Objekta C u kompleksu Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo na Igmanu (KPZ) iznad Sarajeva. Najveći i najmoderniji pritvorski kompleks na prostoru Zapadnog Balkana će biti otvoren u srijedu, 13. maja.

Kombinacija fizičkog i video-nadzora, barijera, sistema alarma i drugih sigurnosnih mjera, čine bijeg iz ovog objekta nemogućim. Namijenjen je za smještaj pritvorenika, koji čekaju presudu, ali i za osuđenike koji izdržavaju zatvorske kazne.

Uz moderni državni zatvor u Vojkovićima, Objekat C bi se mogao nazvati novim “Bosanskim Alkatrazom”.

Unutrašnjost ćelija. Ustupljena fotografija

Premještanje pritvorenih osoba

Prema riječima direktora KPZ-a Sarajevo Muniba Isakovića, u projekt je uložen gotovo 21 miliona KM, od čega je EU osigurala devet miliona KM. Objekat B otvoren je prošle godine i u njemu su već smještene 63 osobe, dok je objekat C namijenjen za pritvor ukupno 155 osoba. U objektu A, koji je u funkciji od ranije, kaznu zatvora izdržavaju 32 pravosnažno osuđene osobe. Kompleks čine i upravna zgrada, objekat zatvorske policije, uz sve potrebne infrastrukturne objekte.

- Nakon otvaranja objekta C imat ćemo relaksaciju. Očekujem da određenih broj pritvorenih osoba, a to je sada stvar sudova, bude premješten na Igman. Kompleks je opremljen s neophodnom sigurnosnom opremom i materijalno-tehničkim sredstvima, imamo internu saobraćajnicu, javnu rasvjetu i sve što je neophodno za život u objektima zatvorenog tipa – kazao je Isaković za “Avaz”.

Posebna pažnja posvećena je sigurnosti, gdje su, osim fizičkih barijera, uspostavljene i sigurnosne mjere po dubini, uz primjenu kombiniranih tehničkih sredstava, pa je uloga ljudskog faktora svedena na minimum. Isaković naglašava da je bijeg iz kompleksa na Igmanu praktično nemoguć.

Unutrašnjost kompleksa. Ustupljena fotografija

Potpuna sigurnost

- Ovo je definitivno najsigurniji kompleks u državi. Neko to može pokušati, ali svako bespravno napuštanje objekta u momentu ćemo evidentirati, jer imamo zaštitne mjere, opremu i perimetre koji garantuju potpunu sigurnost. Nema šanse da neko pobjegne, jer imamo fizičku barijeru - zid visine od pet do 10 metara s NATO žicom na vrhu, uz sve sigurnosne sisteme, alarme, video-nadzor… te zatvorsku policiju koja je garant izvršavanja svih zakonskih poslova koje pred njih postavljaju država i zakoni u BiH – ističe Isaković.

# ZATVOR
# BOSANSKI ALKATRAZ
PRIKAŽI KOMENTARE (28)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.