Video / Teška saobraćajna nesreća u Mostaru: Kamion sletio sa ceste, potom udario u salon namještaja

Dvije osobe su povrijeđene

B. A.

prije 2 dana

Na magistralnom putu M-17 u Mostaru, u blizini Gradskog groblja Sutina, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putnički automobil i teretno vozilo.

Prema prvim informacijama s mjesta događaja, dvije osobe su zadobile lakše tjelesne povrede, dok je pričinjena velika materijalna šteta na vozilima, ali i okolnim objektima.

Nakon sudara, teretno vozilo je sletio s ceste, udario u stub javne rasvjete i oborio ga, a potom probio ogradu jednog salona namještaja. Putnički automobil je također završio van kolovoza, na trotoaru.

Zbog ove nesreće saobraćaj na ovoj dionici odvija se otežano, a formirane su duge kolone vozila, posebno u pravcu sjevera grada.

Uviđaj obavljaju pripadnici policije, nakon čega će biti poznato više detalja o uzrocima i okolnostima nesreće, prenosi Hercegovina.info.

# GUŽVE
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# MOSTAR
