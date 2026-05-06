Knjiga o "Sarajevo safariju" ponovo u centru pažnje: Donosi tvrdnje o izboru i gađanju najljepših žena

Preživjeli i svjedoci već godinama iznose tvrdnje o takozvanim "turistima-strijelcima" tokom opsade Sarajeva, što je ponovo aktuelizirano nakon novih navoda u javnosti.

Hrvatski novinar Domagoj Margetić u svojoj knjizi "Plati i pucaj" ponovo je otvorio priču o tzv. "Sarajevo safariju", tvrdeći da postoje navodi prema kojima su tokom rata pojedini strani državljani plaćali da iz snajperskih položaja pucaju na civile u opkoljenom gradu.

Spominju se osobe iz više zemalja

Prema tim tvrdnjama, koje se pozivaju na dokumente i svjedočenja, među navodnim učesnicima spominju se osobe iz više zemalja, uključujući Rusiju, Sjedinjene Američke Države, Kanadu i pojedine evropske države. Također se tvrdi da su različite mete imale različite "cijene", što uključuje i posebno uznemirujuće navode o napadima na žene i djecu.

U knjizi se navodi i tvrdnja da su pojedinci plaćali velike iznose kako bi učestvovali u snajperskom djelovanju nad civilima tokom opsade.

Dodatnu pažnju temi dao je i bivši američki marinac Džon Džordan (John Jordan), koji je tokom svjedočenja pred Haškim tribunalom govorio o prizorima kojima je navodno svjedočio u Sarajevu, uključujući ciljanje civila, pri čemu je istakao da nije lično vidio same trenutke pucnjave od strane stranaca.

Svjedočenja anonimnih izvora

Kasnije je i slovenački režiser Miran Zupanič u dokumentarnom filmu "Sarajevo Safari" prikazao svjedočenja anonimnih izvora koji govore o navodnim dolascima stranaca na ratišta radi snajperskog djelovanja.

S druge strane, pojedini bivši pripadnici i veterani negiraju postojanje organizovanih "safarija", odbacujući ove tvrdnje kao neutemeljene.