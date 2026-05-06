Predsjednik JOB Unija veterana BiH, Munib Efendić za “Avaz”: Borci traže proteste, jer više ne vjeruju nikome

Ako do kraja maja u parlamentarnu proceduru ne budu upućene izmjene zakona o pravima branitelja, kojima će se bivšim pripadnicima ARBIH, HVO-a i MUP-a RBiH osigurati pravo na borački dodatak, demobilizirani branitelji organiziraće proteste. Ovo je za portal Avaza potvrdio predsjednik Jedinstvene organizacije boraca „Unija veterana“ BiH, Munib Efendić, koji je precizirao da se od parlamentaraca očekuje da zakon usvoje prije godišnjih odmora.

- Mi u Upravnom odboru smo oprezni optimisti da će to biti ispoštovano i da će do kraja maja materijal biti upućen u Parlament. U međuvremenu ćemo obići Klubove poslanika i zamoliti ih da usvoje prijedlog izmjene zakona o boračkom dodatku, bez amandmana, kako ne bismo ušli u politikantstvo u predizbornoj kampanji. Mogućnost protesta stoji, dajemo šansu da se to uradi, a ako se do kraja maja ne pošalje u Parlament onda se mora ispoštovati ono što borci traže. A borci traže proteste, jer više ne vjeruju nikome. 30 godina je prošlo, mnoge vlade su prošle, ali sad smo najbliže cilju. Znamo da svi više vole sebe, nego nas borce, ali idu izbori i valjda će to uraditi kako treba – kazao nam je Efendić.

JOB Unija veterana BiH nema primjedbi na prijedlog Radne grupe Ministarstva za boračka pitanja FBiH da borački dodatak iznosi 1,5 KM za svaki mjesec proveden u odbrani države.

- Ja bih volio da borac ima 100 maraka po mjesecu, ali otkud nama pravo da mi izdvojimo bilo koga. Nemamo pravo izostaviti porodice poginulih ili ranjene borce. Mi zagovaramo da svi isto dobiju. Svaki borac koji je, po zakonu, veteran, a zakon kaže da mora imati najmanje 12 mjeseci staža da se smatra veteranom. Radna grupa je to usvojila, tu su bili predstavnici svih organizacija, osim kolega iz Kampa boraca. Uvažavam svaku boračku organizaciju, pozivam da zajedno nastupamo, ali ne bih oduzimao pravo nikome. 1,5 KM je stvarno minorno, ali naš predstavnik je to prihvatio jer taj borački dodatak, kad uđe u zakon, dva puta godišnje će se usklađivati s rastom penzija i ličnog dohotka. Zato putem Avaza molim parlamentarce da to usvoje, jer nekome od 300.000 boraca tih 60 KM je puno i nema niko pravo da ih uzme – ističe Efendić.