Video / Dokle više: Opet se obrušila fasada usred Titove u Sarajevu!

U Sarajevu se danas ponovo obrušila fasada sa jedne od zgrada u Titovoj ulici, jednoj od najprometnijih ulica u gradu.
Srećom, u incidentu nije bilo povrijeđenih.
GLAVNI GRAD BIH
Obrušavanje fasada u užem centru grada predstavlja dugogodišnji problem koji se, uprkos brojnim upozorenjima građana, i dalje ne rješava
Opet se obrušila fasada usred Titove. E. Trako / Avaz
U Sarajevu se danas ponovo obrušila fasada sa jedne od zgrada u Titovoj ulici, jednoj od najprometnijih ulica u gradu.
Srećom, u incidentu nije bilo povrijeđenih.
Obrušavanje fasada u užem centru grada predstavlja dugogodišnji problem koji se, uprkos brojnim upozorenjima građana, i dalje ne rješava. Stanovnici već godinama ukazuju na loše stanje objekata i izražavaju nezadovoljstvo zbog izostanka konkretnih mjera nadležnih.
Iako se situacija ponavlja, nadležne institucije do sada nisu poduzele ozbiljnije korake kako bi se problem trajno riješio.
OPSADNO STANJE
SVJETSKO PRVENSTVO
SVE OBJAVILE NA INSTAGRAM