Klanjana dženaza i obavljen ukop Eldinu Selimoviću, kojeg je ubio brat

Eldina Selimovića je, nakon svađe, usmrtio njegov brat Elvis Selimović
Ukopan Eldin Selimović.
U Tuzli je danas ukopan Eldin Selimović, poznat kao Flaki, koji je ubijen u subotu navečer.
Dženaza je klanjana ispred Islamskog centra Tušanj, nakon čega je obavljen ukop na mezarju Tušanj.
Podsjećamo, Eldina Selimovića je, nakon svađe, usmrtio njegov brat Elvis Selimović, koji je došao s automatskom puškom i ispalio najmanje sedam hitaca prema svom bratu. Uprkos brzoj intervenciji ekipe Hitne pomoći, ljekari su mogli samo konstatovati smrt.
Iza ubijenog Eldina ostali su majka, amidže, tetke te brojna rodbina, prijatelji i komšije.
