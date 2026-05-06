Sofradžija o najavljenim projektima Zlatka Lagumdžije u BPK Goražde: "Vrši se pritisak"

Na nedavno održanom Ekonomskom forumu u Sarajevu ambasador BiH pri UN-u te profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Zlatko Lagumdžija najavio je da se sprema ogromna investicija vrijedna 1,2 milijarde eura i to u Goraždu. Prema njegovim riječima, plan je da se u BPK, između Goražda i Ustikoline izgrade četiri solarne i jedna vjetroelektrana. Međutim, načelnik opštine Ustikolina Foča Mujo Sofradžija tvrdi kako ove najave nemaju realno uporište, te da su godinama daleko od realizacije. O svemu je Sofradžija govorio za N1.

Podsjećamo, Lagumdžija tvrdi da se očekuje snažan ekonomski efekat kroz razvoj lokalne infrastrukture, otvaranje novih radnih mjesta i povećanje investicione aktivnosti u regiji. Za Sofradžiju radna mjesta ne trebaju biti, kako navodi on, ispred haosa i katastrofe što bi ovaj projekat napravio.

- Najavljeno je od 100 do 200 radnih mjesta za 4-5 godina dok te sve solarne elektrane budu u pogonu. Mislim za ugroženost koju će uraditi, da izuzmeo državnu imovinu, za ekološku katastrofu koju će te elektrane napraviti da su to zanemarive brojke i mislim da najveći dio profita od tih solarnih elektrana ide u privatne džepove - stava je on.