Sofradžija o najavljenim projektima Zlatka Lagumdžije u BPK Goražde: "Vrši se pritisak"

Niko se iz BPK nije oglasio o ovom projektu pa evo i da ga pohvali ili kudi. Svi nekako šute, svi strepe, rekao je

Mujo Sofradžija. N1

M. Až. / N1

prije 2 dana

Na nedavno održanom Ekonomskom forumu u Sarajevu ambasador BiH pri UN-u te profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Zlatko Lagumdžija najavio je da se sprema ogromna investicija vrijedna 1,2 milijarde eura i to u Goraždu. Prema njegovim riječima, plan je da se u BPK, između Goražda i Ustikoline izgrade četiri solarne i jedna vjetroelektrana. Međutim, načelnik opštine Ustikolina Foča Mujo Sofradžija tvrdi kako ove najave nemaju realno uporište, te da su godinama daleko od realizacije. O svemu je Sofradžija govorio za N1.

Podsjećamo, Lagumdžija tvrdi da se očekuje snažan ekonomski efekat kroz razvoj lokalne infrastrukture, otvaranje novih radnih mjesta i povećanje investicione aktivnosti u regiji. Za Sofradžiju radna mjesta ne trebaju biti, kako navodi on, ispred haosa i katastrofe što bi ovaj projekat napravio.

- Najavljeno je od 100 do 200 radnih mjesta za 4-5 godina dok te sve solarne elektrane budu u pogonu. Mislim za ugroženost koju će uraditi, da izuzmeo državnu imovinu, za ekološku katastrofu koju će te elektrane napraviti da su to zanemarive brojke i mislim da najveći dio profita od tih solarnih elektrana ide u privatne džepove - stava je on.

Prema riječima Sofradžije, u BPK Goražde se šuti o ovom projektu.

- Niko se iz BPK nije oglasio o ovom projektu pa evo i da ga pohvali ili kudi. Svi nekako šute, svi strepe. U neformalnim razgovorima govori se da se vrši pritisak na Vladu BPK Goražde od strane te firme kako bi vlasništvo i koncesiju iz 2023. prenijela na novu firmu nastalu u februaru mjesecu - rekao je Sofradžija.

Zlatko Lagumdžija je rekao da bi kompanija izgradila svu infrastkturu i koristila je 30 godina kao koncesiju koju bi plaćala BPK. Nakon 30 godina, sva infrastruktura prelazi u vlasništvu Kantona. Sofradžija postavlja pitanje kako dopremiti infrastrukturu na navedeni lokalitet.

- Kako i na koji način da dopreme infrastrukturu na ta mjesta jer Goražde, Ustikolina nemaju putne komunikacije - navodi on.

Mnoge je zbunio i slikovni prikaz ove investicije. Stiče se utisak da ga je kreirao neko ko nikada nije kročio na ovo tle i nema pojma gdje se šta nalazi.

- Po meni je to neozbiljno, neprofesionalno za projekat u ovolikom obimu - istakao je Sofradžija.

Također je postavio pitanje zašto se u ovaj projekat nije uključila Elektroprivreda BiH.

# BPK GORAŽDE
# ZLATKO LAGUMDŽIJA
# MUJO SOFRADŽIJA
