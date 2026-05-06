Srđan Puhalo ponovio skandal iz 2022. godine i umanjio broj djece ubijene u opsadi Sarajeva

Analitičar iz RS-a Srđan Puhalo ponovo je izazvao oštre reakcije javnosti nakon što je na društvenoj mreži X doveo u pitanje broj ubijene djece tokom opsade Sarajeva. On je uporedio zvanične podatke sa brojem imena uklesanih na spomen-obilježju, direktno vrijeđajući žrtve i njihove porodice.

- Ima nešto veoma čudno kada objavite podatak da je u Sarajevu ubijeno 1.601 dijete, zajedno s fotografijom spomenika ubijenoj djeci na kome se nalaze 520 imena - napisao je Srđan Puhalo, bivši ratni vezista Vojske RS iz Kalinovika. Ovom izjavom on je sugerisao da je broj stradalih preuveličan, tvrdeći da se na spomeniku nalazi znatno manje imena nego što pokazuju zvanični izvještaji o opsadi koja je trajala od 1992. do 1996. godine.

Negiranje utvrđenih činjenica o opsadi

Građani Sarajeva i udruženja žrtava smatraju da ovakvi istupi predstavljaju svjesno umanjivanje zločina. Tvrdnja da "Bošnjaci lažu o broju ubijene djece" izazvala je gnjev jer se radi o najosjetljivijoj temi iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Mnogi podsjećaju da je svako ubijeno dijete nenadoknadiv gubitak, te da manipulacija brojkama služi isključivo u političke svrhe i reviziju historije.

Podaci o 1.601 ubijenom djetetu temelje se na dugogodišnjim istraživanjima i dokumentaciji, dok proces prikupljanja imena za spomen-obilježje zavisi od saglasnosti roditelja i dostupnosti podataka u trenutku izgradnje. Negatori opsade često koriste ove tehničke razlike kako bi diskreditovali cjelokupnu žrtvu glavnog grada BiH.

Kontinuirani skandali i medijska izolacija

Ovo nije prvi put da Puhalo koristi tragediju sarajevske djece za provokacije. Sličan skandal izazvao je i u maju 2022. godine, što je rezultiralo oštrim osudama javnosti. Nakon tog incidenta, većina medija u Federaciji BiH odlučila je ignorisati njegove objave na društvenim mrežama, odbijajući mu dati prostor za širenje ovakvih teza.

Uprkos medijskoj blokadi u određenim krugovima, njegove izjave nastavljaju trovati javni prostor i nanositi bol onima koji su tokom opsade izgubili svoje najmilije. Pravni stručnjaci ukazuju na to da ovakvi istupi hodaju po tankoj liniji između slobode govora i izazivanja nacionalne netrpeljivosti kroz negiranje ili umanjivanje ratnih zločina.

Puhalo je nakon svog statusa izazvao lavinu negativnih komentara. Neki od srpskih korisnika su podržali ga, nastavljajući negirati zločine i genocid nad Bošnjacima.