Sabahudin Dino Bilalović: 66. godišnjica rođenja legende bh. košarke

Na današnji dan 1960. godine, u Trebinju je rođen Sabahudin Dino Bilalović, legenda bosanskohercegovačke košarke.
Bilalović je karijeru započeo u KK Bosna s kojom je osvojio Kup prvaka 1979. godine. Većinu svoje karijere proveo je u KK Bosna, a potom u KK Zagreb, KK Vojvodina i timovima u Izraelu.
Za reprezentaciju bivše SFR Jugoslavije Dino je nastupao u vrijeme kada je ona bila najjača, zajedno s košarkaškim legendama Draženom Petrovićem i Dinom Rađom.
Nakon formiranja reprezentacije BiH, Bilalović je debitovao na Eurobasketu 1993., koji je održan u Njemačkoj. Dino je bio najbolji strijelac tog prvenstva s prosjekom od 25 poena. BiH je osvojila 8. mjesto, što je i danas najveći uspjeh bh. košarke.
Nažalost, Sabahudin Dino Bilalović preminuo je 29. jula 2003., u 43. godini, u Makarskoj na ljetovanju, od posljedica srčanog udara.
Umro Santorio Santorio, ljekar i izumitelj termometra
1636. - U Veneciji umro Santorio Santorio, ljekar i izumitelj termometra. Promoviran je za doktora medicine u Padovi, a od 1587. do 1599. boravio je u Hrvatskoj, u Hrvatskom primorju, gdje je kao ljekar bio u službi nekog velikaša, najvjerovatnije grofa Zrinskog. U Hrvatskoj je konstruirao prvi anemometar i poseban uređaj za mjerenje jačine vodene struje. Santorio se proslavio djelom "De medicina statica". Uveo je u medicinsku praksu redovnu upotrebu vage. Dok je bio profesor u Padovi, stavio je mjernu skalu na Galilejev termoskop, u kojemu je temperatura mijenjala visinu stupca zraka i to je bio prvi termometar, kojim se služio za meteorološka mjerenja i određivanje jačine temperature. Izumio je i poseban vlagomjer, pulsilogij (spravu za mjerenje frekvencije pulsa), te kateter za ekstrakciju mokraćnih kamenaca.
1833. - Rođen njemački kompozitor Johanes Brams (Johannes Brahms), istaknuti kasni romantičar. Sintetizovao je principe klasike i romantike, pa su ga sljedbenici nazvali osnivačem njemačke novoklasične škole. Djela: četiri simfonije, kamerna muzika, violinske i klavirske sonate, balade, intermeca i varijacije za klavir, dva klavirska i jedan violinski koncert, vokalne kompozicije ("Njemački rekvijem"), solo pjesme, horovi.
1840. - Slavni ruski kompozitor Petar Iljič Čajkovski, jedan od najvećih kompozitora romantizma u svijetu, rođen je na današnji dan. Najpoznatiji je kao kompozitor muzike za balet „Labudovo jezero“, koji je prvi put izveden 1877. godine, a posljednjih godina života komponovao je svoje najpoznatije opere: „Djevicu Orleansku“, „Mazeppu“ te "Jevgenija Onjegina". Iznenadna smrt u 53. godini, 6. novembra 1893., spriječila je Čajkovskog da dovrši svoje posljednje djelo "Koncert za klavir i orkestar u Es-duru". Prema navodima njegovog brata Modesta, Čajkovski se zarazio kolerom koja je harala St. Petersburgom.
Rođen Josip Broz Tito
1892. - Josip Broz Tito, doživotni predsjednik bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Saveza komunista Jugoslavije, rođen je na današnji dan. Od 1943. do svoje smrti, 1980. godine, imao je čin maršala Jugoslavije i položaj vrhovnog komandanta Jugoslavenske narodne armije (1951–1980). Titova vladavina do 1950. godine može se smatrati totalitarizmom, a od 1950. počinju reforme i postupna liberalizacija, da bi, donošenjem Ustava 1963. godine, u SFR Jugoslaviji krenule promjene u pravcu federalizacije i decentralizacije. Na Osmom kongresu SKJ, 1964. godine u Beogradu, Titu je zvanično promijenjena titula, te je umjesto generalnog sekretara postao predsjednik Saveza komunista Jugoslavije. Tokom svog vladanja Jugoslavijom Tito je stekao veliku međunarodnu pažnju i kao osnivač Pokreta nesvrstanih. U posjete su mu dolazili gotovo svi tadašnji državnici i lideri Istoka i Zapada, iz Afrike, Azije i drugih kontinenata. Između ostalih, ugostio je i kraljicu Velike Britanije Elizabetu II, kralja Nepala Birendru, kraljicu Danske Margaretu i kralja Jordana Huseina. Osim državnicima i političkim liderima, Tito je bio domaćin i mnogim svjetskim javnim i kulturnim ličnostima, među kojima su bili i Alberto Moravija, Mario del Monako, Sofija Loren, Karlo Ponti (Carlo), Đina Lolobriđida (Gina Lollobrigida), Elizabet Tejlor (Elizabeth Taylor), Ričard Barton (Richard Burton). Tito je preminuo 4. maja 1980., u 88. godini.
1901. - Rođen američki filmski glumac Frenk Džejms Kuper (Frank James Cooper), poznat kao Gari Kuper (Gary), jedan od najomiljenijih glumaca u historiji Holivuda, prepoznatljiv po naglašenoj individualnosti. Snimio je 84 filma, među kojima su najpoznatiji: "Zakon Divljeg zapada", "Narednik Jork" (Oskar), "Kome zvono zvoni", "Tačno u podne" (Oskar), "Vera Kruz", "Prijateljsko ubjeđivanje", "Ljubav popodne" i "Drvo za vješanje".
1993. - Srušena Ferhadija džamija. Kratko nakon rušenja Ferhadije srušena je i obližnja sahat-kula. Ferhadija je bila jedna od 16 džamija srušenih u Banjoj Luci tokom agresije na RBiH od 1992. do 1995. godine. Dan rušenja Ferhadije - 7. maj u Bosni i Hercegovini proglašen je kao zvanični Dan džamija.
2013. - Umro Mato Ergović, hrvatski glumac. Bio je iznimno upečatljiv epizodni karakterni glumac i komičar, koji je veći dio vlastite glumačke karijere proveo u zagrebačkom Gradskom dramskom kazalištu Gavella. Stamenog držanja i ruralnog nastupa, odigrao je mnoge (uglavnom epizodne) uloge na filmu, televiziji i u pozorištu.
2023. - Preminula bosanskohercegovačka književnica Jasmina Musabegović. Rođena je u Vogošći 1941. godine. U Sarajevu je završila klasičnu gimnaziju i studij južnoslavenskih književnosti i francuskog jezika. Pisala je romane, eseje i bavila se prevođenjem s francuskog jezika. Kako piše Hanifa Kapidžić-Osmanagić, Musabegović je dvjema knjigama, “Snopis” (1980) i “Skretnice” (1986), osvježila bosanskohercegovačku prozu. Romanom “Skretnice” aktuelizira životni put Bošnjakinje, sasvim ovdašnje i sasvim poznate žene u prijelomnim vremenima i za pojedinca i za kolektiv. Godine 1994., objavila je roman “Most”. U sarajevskoj "Svjetlosti" godinama je uređivala biblioteku stranih književnosti.