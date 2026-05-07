Sabahudin Dino Bilalović: 66. godišnjica rođenja legende bh. košarke

Na današnji dan 1960. godine, u Trebinju je rođen Sabahudin Dino Bilalović, legenda bosanskohercegovačke košarke. Bilalović je karijeru započeo u KK Bosna s kojom je osvojio Kup prvaka 1979. godine. Većinu svoje karijere proveo je u KK Bosna, a potom u KK Zagreb, KK Vojvodina i timovima u Izraelu. Za reprezentaciju bivše SFR Jugoslavije Dino je nastupao u vrijeme kada je ona bila najjača, zajedno s košarkaškim legendama Draženom Petrovićem i Dinom Rađom. Nakon formiranja reprezentacije BiH, Bilalović je debitovao na Eurobasketu 1993., koji je održan u Njemačkoj. Dino je bio najbolji strijelac tog prvenstva s prosjekom od 25 poena. BiH je osvojila 8. mjesto, što je i danas najveći uspjeh bh. košarke. Nažalost, Sabahudin Dino Bilalović preminuo je 29. jula 2003., u 43. godini, u Makarskoj na ljetovanju, od posljedica srčanog udara.

Umro Santorio Santorio, ljekar i izumitelj termometra 1636. - U Veneciji umro Santorio Santorio, ljekar i izumitelj termometra. Promoviran je za doktora medicine u Padovi, a od 1587. do 1599. boravio je u Hrvatskoj, u Hrvatskom primorju, gdje je kao ljekar bio u službi nekog velikaša, najvjerovatnije grofa Zrinskog. U Hrvatskoj je konstruirao prvi anemometar i poseban uređaj za mjerenje jačine vodene struje. Santorio se proslavio djelom "De medicina statica". Uveo je u medicinsku praksu redovnu upotrebu vage. Dok je bio profesor u Padovi, stavio je mjernu skalu na Galilejev termoskop, u kojemu je temperatura mijenjala visinu stupca zraka i to je bio prvi termometar, kojim se služio za meteorološka mjerenja i određivanje jačine temperature. Izumio je i poseban vlagomjer, pulsilogij (spravu za mjerenje frekvencije pulsa), te kateter za ekstrakciju mokraćnih kamenaca. 1833. - Rođen njemački kompozitor Johanes Brams (Johannes Brahms), istaknuti kasni romantičar. Sintetizovao je principe klasike i romantike, pa su ga sljedbenici nazvali osnivačem njemačke novoklasične škole. Djela: četiri simfonije, kamerna muzika, violinske i klavirske sonate, balade, intermeca i varijacije za klavir, dva klavirska i jedan violinski koncert, vokalne kompozicije ("Njemački rekvijem"), solo pjesme, horovi. 1840. - Slavni ruski kompozitor Petar Iljič Čajkovski, jedan od najvećih kompozitora romantizma u svijetu, rođen je na današnji dan. Najpoznatiji je kao kompozitor muzike za balet „Labudovo jezero“, koji je prvi put izveden 1877. godine, a posljednjih godina života komponovao je svoje najpoznatije opere: „Djevicu Orleansku“, „Mazeppu“ te "Jevgenija Onjegina". Iznenadna smrt u 53. godini, 6. novembra 1893., spriječila je Čajkovskog da dovrši svoje posljednje djelo "Koncert za klavir i orkestar u Es-duru". Prema navodima njegovog brata Modesta, Čajkovski se zarazio kolerom koja je harala St. Petersburgom.

