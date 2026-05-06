Kemal Ademović izabran za predsjednika Crvenih linija, predstavljeni rukovodstvo i stranačka himna "Menjik"

Politička organizacija "Crvene linije" održala je večeras stranački skup u Tuzli, na kojem je predstavljeno novo rukovodstvo. Odlukom Skupštine, za predsjednika stranke izabran je Kemal Ademović, dok je za njegovog zamjenika imenovan Rusmir Pobrić.

Odluke su jednoglasno usvojene nakon sjednica Nacionalnog odbora i Skupštine održanih u Sarajevu, a uslijedile su kao dio kadrovskog jačanja organizacije tokom njenog širenja.

Na skupu u Tuzli predstavljen je i Mujo Mujkić, privrednik i bivši kandidat za načelnika Kalesije, koji je imenovan za koordinatora "Crvenih linija" u Tuzlanskom kantonu. On je iznio plan razvoja organizacije u ovom dijelu zemlje te predstavio kadrove iz Tuzle, Kalesije, Lukavca i Živinica.

Novoizabrani predsjednik Kemal Ademović istakao je da podvlačenje "crvenih linija" u političkom prostoru Bosne i Hercegovine predstavlja novu vrijednost i političku nužnost.

- Praksa je pokazala da su se do sada, u više navrata, i u manjim i u krupnim procesima i pregovorima pravili ustupci na štetu države BiH. Danas već osjećamo ozbiljne posljedice takvog pristupa - rekao je Ademović.

Dodao je da su "Crvene linije" u proteklim sedmicama jasno definisale svoje "menjike".

- Oni su s jedne strane snažan korektiv rizičnih političkih odluka, a s druge mogu biti tačka okupljanja patriotskih snaga koje ne pristaju na ustupke na štetu države i njenih građana - naglasio je Ademović, ističući posebno zaštitu državne imovine, značaj Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i obaveznu provedbu njegovih odluka.

Dosadašnje aktivnosti

Prisutnima se obratio i zamjenik predsjednika Rusmir Pobrić, koji je predstavio dosadašnje aktivnosti organizacije i deset "crvenih linija" koje čine njen programski okvir. Posebno je izdvojio politike usmjerene na efikasno funkcionisanje sistema, racionalnu upravu i odlučnu borbu protiv zloupotrebe droga.

- Pored linija koje se odnose na državnost, cjelovitost i zaštitu ključnih elemenata države, podvukli smo i one koje su važne za očuvanje društvenog tkiva Bosne i Hercegovine. Zloupotrebu droga, organizovani kriminal i različite oblike ovisnosti prepoznali smo kao direktne prijetnje nacionalnoj sigurnosti, jer već ozbiljno narušavaju demografsku strukturu naše zemlje - kazao je Pobrić.

Zvanična himna

Na kraju skupa premijerno je predstavljena pjesma "Menjik", koja će služiti kao zvanična himna organizacije.