TUZLA

Kemal Ademović izabran za predsjednika Crvenih linija, predstavljeni rukovodstvo i stranačka himna "Menjik"

Odlukom Skupštine, za predsjednika stranke izabran je Kemal Ademović, dok je za njegovog zamjenika imenovan Rusmir Pobrić

M. Až.

prije 2 dana

Politička organizacija "Crvene linije" održala je večeras stranački skup u Tuzli, na kojem je predstavljeno novo rukovodstvo. Odlukom Skupštine, za predsjednika stranke izabran je Kemal Ademović, dok je za njegovog zamjenika imenovan Rusmir Pobrić.

Odluke su jednoglasno usvojene nakon sjednica Nacionalnog odbora i Skupštine održanih u Sarajevu, a uslijedile su kao dio kadrovskog jačanja organizacije tokom njenog širenja.

Na skupu u Tuzli predstavljen je i Mujo Mujkić, privrednik i bivši kandidat za načelnika Kalesije, koji je imenovan za koordinatora "Crvenih linija" u Tuzlanskom kantonu. On je iznio plan razvoja organizacije u ovom dijelu zemlje te predstavio kadrove iz Tuzle, Kalesije, Lukavca i Živinica.

Novoizabrani predsjednik Kemal Ademović istakao je da podvlačenje "crvenih linija" u političkom prostoru Bosne i Hercegovine predstavlja novu vrijednost i političku nužnost.

- Praksa je pokazala da su se do sada, u više navrata, i u manjim i u krupnim procesima i pregovorima pravili ustupci na štetu države BiH. Danas već osjećamo ozbiljne posljedice takvog pristupa - rekao je Ademović.

Dodao je da su "Crvene linije" u proteklim sedmicama jasno definisale svoje "menjike".

- Oni su s jedne strane snažan korektiv rizičnih političkih odluka, a s druge mogu biti tačka okupljanja patriotskih snaga koje ne pristaju na ustupke na štetu države i njenih građana - naglasio je Ademović, ističući posebno zaštitu državne imovine, značaj Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i obaveznu provedbu njegovih odluka.

Dosadašnje aktivnosti

Prisutnima se obratio i zamjenik predsjednika Rusmir Pobrić, koji je predstavio dosadašnje aktivnosti organizacije i deset "crvenih linija" koje čine njen programski okvir. Posebno je izdvojio politike usmjerene na efikasno funkcionisanje sistema, racionalnu upravu i odlučnu borbu protiv zloupotrebe droga.

- Pored linija koje se odnose na državnost, cjelovitost i zaštitu ključnih elemenata države, podvukli smo i one koje su važne za očuvanje društvenog tkiva Bosne i Hercegovine. Zloupotrebu droga, organizovani kriminal i različite oblike ovisnosti prepoznali smo kao direktne prijetnje nacionalnoj sigurnosti, jer već ozbiljno narušavaju demografsku strukturu naše zemlje - kazao je Pobrić.

Zvanična himna

Na kraju skupa premijerno je predstavljena pjesma "Menjik", koja će služiti kao zvanična himna organizacije.

Kako je saopćeno, pjesma simbolično predstavlja identitet stranke, dok njeni stihovi govore o jasnim granicama Bosne i Hercegovine – ne samo geografskim, već i društvenim granicama koje se povlače u procesima ključnim za očuvanje historijskog kontinuiteta, državnosti i cjelovitosti bh. društva.

