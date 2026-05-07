U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Tuži "Alfu" da zatvori Željezaru

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte:

Facebook političar Dino Konaković napravio je još jedan autogol. Na vrhuncu panike, zloupotrijebio je Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i položaj ministra.

Naime, zahtijevao je da SIPA, Ministarstvo finansija Federacije BiH, RAK i Konkurencijsko vijeće BiH ispitaju okolnosti i zakonitosti kupovine "Alfe". To, međutim, nije uradio kao fizičko lice ili kao šef stranke, čime bi rizikovao samo da počini krivično djelo lažnog prijavljivanja, već je to uradio kao ministar i u ime Ministarstva vanjskih poslova BiH, čime je zloupotrijebio položaj i instituciju.

Tako je pokazao da Ministarstvo zloupotrebljava za privatne obračune s "Avazom", čiji novinari pišu o njegovom kriminalu.

Slijedi mu krivična prijava za zloupotrebu položaja i lažno prijavljivanje.

Mirza Doglod, Mirzet Ćorić i Zejnil Mujezinović rade izazovan posao: Odvažni majstori vezani užetom ukrašavaju munaru visoku 45 metara.

Propao još jedan pokušaj prodaje Koksare. Javljaju se evropske komanije, naša vlast šuti.

Šta stoji iza tvrdnji američke administracije: Da li je rat u Iranu stvarno završen?

Muškarac i žena uhapšeni jer su napali maloljetnika i policajca.

Za naš list govorio je fudbaler NK Čelik i najbolji strijelac Prve lige FBiH Anes Mašić. Govorio je o formi, atmosferi u svlačionici i ambicijama NK Čelik koji je na putu povratka u bh. elitu.

Igor Vukojević za "Avaz" je govorio o povratku na scenu.

Predstavnici Bošnjaka u RS pisali Vijeću sigurnosti: Vlasti RS provode posljednju fazu genocida.

Povodom Dana džamija razgovarali smo s muftijom banjalučkim Ismailom ef. Smajlovićem.

S aktivistima i stručnjacima smo razgovarali o uništavanju okoliša u Bosni i Hercegovini.

Visoka nezaposlenost, a radne snage nedostaje. Uvozimo radnike dok domaći odlaze.

Nakon obrušavanja dijela krova obustavljene sve aktivnosti: Skenderija je ugašena!

Održano ročište u predmetu protiv optuženog Nihada Sarajkića, koji se tereti za ubistvo Anela Krše. Više o tome čitajte na stranama crne hronike.

Art hub otvara svoja vrata: Razvoj umjetnosti, kreativnosti i zajednice.

