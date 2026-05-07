Konaković krši zakon: Tuži "Alfu" da zatvori Željezaru

Trubi o prodaji privatne televizije “Alfa” grupaciji „Pink“, poziva na proteste pred Avaz Twist Towerom i pokušava praviti pritisak na medije.

Facebook političar Dino Konaković napravio je još jedan autogol. Na vrhuncu panike, zloupotrijebio je Ministarstvo vanjskih poslova BiH i položaj ministra.

Da je pročitao Krivični zakon, vidio bi da postoji i krivično djelo lažno prijavljivanje. Nema dileme da će zbog toga uslijediti krivična prijava za ova dva krivična djela.

Tako je Konaković pokazao da Ministarstvo zloupotrebljava za privatne obračune s „Avazom“, čiji novinari pišu o njegovom kriminalu. Da je pročitao Zakon o Vijeću ministara, Konaković bi znao da čini krivično djelo i da to što radi nije nadležnost Ministarstva, već njegova zloupotreba.

Naime, zahtijevao je da SIPA, Ministarstvo finansija FBiH, RAK i Konkurencijsko vijeće BiH ispitaju okolnosti i zakonitosti kupovine „Alfe“. To, međutim, nije uradio kao fizičko lice ili šef stranke, čime bi rizikovao samo da počini krivično djelo lažno prijavljivanje, uradio je to kao ministar i u ime Ministarstva vanjskih poslova BiH, čime je i zloupotrijebio položaj i instituciju.

Ni o Zakonu o sukobu interesa ministar ne zna ništa, dok se pretvara da štiti javnost od koncentracije medijske i političke snage i utjecaja u jednoj osobi - vlasniku “Avaza” Fahrudinu Radončiću.

Umjesto da se bavi poslovanjem privatnih kompanija, neka zaštiti javni interes tako što će otkriti kakva je njegova uloga u devastiranju Zeničke željezare i Koksare. Neka pojasni poveznicu s Dodikovim kontroverznim biznismenom Gordanom Pavlovićem Gocijem.

Ovo je javni interes

Pravi se ministar da ne vidi kako je gašenje proizvodnje u Željezari ugrozilo više od 12.000 radnih mjesta, u industrijskom gigantu i firmama koje su bile na njega oslonjene.

Zbog njegovih talova s Dodikovim biznismenom u Željezari je već ugašena i proizvodnja medicinskog kisika, koju je radila privatna kompanija neuvezana u njegove talove.

Pokušaj ministra bi trebao odgovoriti i zašto je uporno insistirao na kriminalnom pokušaju krađe 200 miliona KM iz BH Telecoma, kroz kupovinu kompanije Telemach, po prenapuhanoj cijeni, što je utvrdila i revizija. Kada je Nermin Nikšić otkrio cijenu ove pljačke stoljeća, tada je Konaković i prekinuo veze s dojučerašnjim koalicijskim saradnikom. Neka objasni koliki je njegov tal trebao biti, a koliki njegovog jarana, kojeg je postavio na čelo BH Telecoma?

Kum Memija

POSKOK-u, a i javnosti, treba pojasniti kako je 600.000 KM kao predsjednik Skupštine podijelio svojim jaranima. Javnosti treba pojasniti i da li je SIPA upala u NiP jer je u Sky prepiskama spominjano da članovi narkokartela finansiraju ovu stranku?

Neka odgovori i kakva je poveznica njegovog kuma Gordana Memije i članova narkokartela „Tito i Dino“, a usput neka kaže i kako je propao Samit, zato što je još jednom tretirao Ministarstvo kao privatnu prćiju, pa mu dao organizaciju tog događaja.

Šuti o brutalnom pljačkanju Željezare i gubitku 12.000 radnih mjesta

Dok se igra prijavitelja protiv „Alfe“ i „Pinka“ (u čijoj seriji “Sex i selo” je glumio i davao intervjue), Konaković ne prijavljuje neviđenu pljačku Nove Željezare u Zenici.

Finansijsko muljanje, šlepersko noćno iznošenje željeza mjereno stotinom miliona KM, uplaćeni iznos od samo 1,4 miliona KM od javno objavljenih 20 miliona, svjestan izdajnički plan da se firma likvidira i otmu imovina i ogromno zemljište, pljačka vrijedne jalovine, samo su dio kriminala, o kojem sveprisutno laprdalo još nije javno izgovorilo niti jednu jedinu riječ.

Gordana Pavlovića iz RS, glavnog igrača pljačke, Konaković “ne vidi”, ali vidi minornu “Alfu” u kojoj niko nije ostao bez posla.

Uništenje Željezare, vrlo je jasno, baš kao i Šolakov Telemach, pod zaštitom su prodate bošnjačke mafije, koja ostavlja hiljade gladnih usta, odnosno na kraju lanca, ukida 12.000 radnih mjesta!

A uništenje Kosare, Željezare, namjenske industrije, Željeznica FBiH i BH Telecoma je plansko ekonomsko uništenje Federacije i Bošnjaka, pod vlašću “kolut naprijed, kolut nazad” političara.