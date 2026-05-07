Otežano saobraćanje na većini putnih pravaca u BiH, povećana opasnost od odrona

Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u BiH. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke.

- Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu - poručuju iz BIHAMK-a.

Radovi na putu

Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A-1 Lepenica-Sarajevo zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev, dvosmjerno.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama: Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj (preko mosta Hercegovina), zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Danas će se, u vremenu od 08 do 16 sati, izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopćio je BIHAMK jutros.